ABC News: мистер и миссис Маккауэн — в США полицейские-молодожёны обезвредили грабителя во время свидания

30-летний Джастин Картер выбрал очень неудачный момент для ограбления ресторана быстрого питания в американском городке Луивилл, ведь в это время в заведении ужинали Николь и Чейз Маккауэн, супруги и сотрудники полиции, в тот вечер не при исполнении. Как сообщает ABC News, не колеблясь, муж и жена поставили свидание на паузу, достали пистолеты и оперативно задержали преступника.

Как сообщили власти городка Луивилл, вооружённый подозреваемый попытался ограбить ресторан, да только не знал, что там же находится пара сотрудников полиции не при исполнении, которые пришли в заведение на свидание. Однако в неведении злоумышленник оставался недолго. Рассказывает Стив Осунсами.

Время решает всё. К примеру, вот этот запечатлённый камерой наблюдения персонаж, на данный момент обвиняемый в попытке ограбления, выбрал очень неудачное время, чтобы напасть на ресторан быстрого питания в Луивилле. В этот самый момент в заведении ужинала чета Маккауэнов. На этих кадрах видно, как пара сидит на другом конце ресторана Raising Cane's в прошлую субботу и наслаждается своими сэндвичами с курицей. Мистер и миссис Маккауэн — супруги и вдвоём служат в полиции. В тот день они были не при исполнении, но вооружены.

ЧЕЙЗ МАККАУЭН, сотрудник полиции: У нас не было никаких вопросов относительно того, что происходит. Мы посмотрели друг на друга, мол: «Вот такая ситуация. Погнали».

Полицейские вытащили пистолеты и поспешили к кассам. Незадачливый грабитель в белой маске выбежал через дверь и даже уронил собственный пистолет на выходе. Только полицейские всё же задержали злоумышленника на улице и дождались подкрепления. 30-летний Джастин Картер настаивает, что он невиновен в попытке ограбления и по другим статьям обвинения.

НИКОЛЬ МАККАУЭН, сотрудник полиции: Нас готовили к подобным ситуациям. Когда жизнь людей находится в опасности, думаю, любой другой наш коллега поступил бы точно так же.

СТИВ ОСУНСАМИ, корреспондент ABC News: Наша пара полицейских — молодожёны. Они поженились всего полгода назад и в день своей свадьбы ужинали ровно в том же ресторане. Дэвид?

Вот это история. Спасибо, Стив.

Дата выхода в эфир 19 февраля 2020 года.