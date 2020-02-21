ABC News: мистер и миссис Маккауэн — в США полицейские-молодожёны обезвредили грабителя во время свидания

30-летний Джастин Картер выбрал очень неудачный момент для ограбления ресторана быстрого питания в американском городке Луивилл, ведь в это время в заведении ужинали Николь и Чейз Маккауэн, супруги и сотрудники полиции, в тот вечер не при исполнении. Как сообщает ABC News, не колеблясь, муж и жена поставили свидание на паузу, достали пистолеты и оперативно задержали преступника.
Как сообщили власти городка Луивилл, вооружённый подозреваемый попытался ограбить ресторан, да только не знал, что там же находится пара сотрудников полиции не при исполнении, которые пришли в заведение на свидание. Однако в неведении злоумышленник оставался недолго. Рассказывает Стив Осунсами.
Время решает всё. К примеру, вот этот запечатлённый камерой наблюдения персонаж, на данный момент обвиняемый в попытке ограбления, выбрал очень неудачное время, чтобы напасть на ресторан быстрого питания в Луивилле. В этот самый момент в заведении ужинала чета Маккауэнов. На этих кадрах видно, как пара сидит на другом конце ресторана Raising Cane's в прошлую субботу и наслаждается своими сэндвичами с курицей. Мистер и миссис Маккауэн — супруги и вдвоём служат в полиции. В тот день они были не при исполнении, но вооружены.
ЧЕЙЗ МАККАУЭН, сотрудник полиции:У нас не было никаких вопросов относительно того, что происходит. Мы посмотрели друг на друга, мол: «Вот такая ситуация. Погнали».
Полицейские вытащили пистолеты и поспешили к кассам. Незадачливый грабитель в белой маске выбежал через дверь и даже уронил собственный пистолет на выходе. Только полицейские всё же задержали злоумышленника на улице и дождались подкрепления. 30-летний Джастин Картер настаивает, что он невиновен в попытке ограбления и по другим статьям обвинения.
НИКОЛЬ МАККАУЭН, сотрудник полиции:Нас готовили к подобным ситуациям. Когда жизнь людей находится в опасности, думаю, любой другой наш коллега поступил бы точно так же.
СТИВ ОСУНСАМИ, корреспондент ABC News:Наша пара полицейских — молодожёны. Они поженились всего полгода назад и в день своей свадьбы ужинали ровно в том же ресторане. Дэвид?
Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя беспорядки в Новых Санжарах Полтавской области, заявил что «кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости». По его словам, речь идёт об известных миру вирусологах в спортивных костюмах.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил на брифинге, что группа экспертов, которая работает в Китае в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-2019, направится 22 февраля в город Ухань.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал правительственный законопроект об упрощении получения гражданства России для граждан Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
Российский постпред при ООН Василий Небензя рассказал о новом проекте, нацеленном на укрепление потенциала стран Центральной Азии в противодействии незаконному обороту оружия и его поставкам террористам.
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказал мнение о ситуации вокруг Кристины Резцовой и её возможной смене гражданства из-за непопадания в состав национальной команды на гонки чемпионата мира.
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал включение Евгения Гараничева в состав национальной команды на эстафетную гонку 4 × 7,5 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Синоптики рассказали о погоде в Севастополе в ближайшие дни. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на дежурного синоптика Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольгу Куташину.
Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто прокомментировал предложение Минпромторга увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
Турция усиливает контроль на государственной границе с Ираном на фоне увеличения числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 в этой стране, заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа по итогам телефонных переговоров с иранским коллегой.
Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук, независимый эксперт Владимир Попов оценил перспективы новейших истребителей МиГ-35.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал очередной «кампанией по дезинформации» сообщения американских СМИ о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США на стороне действующего главы государства.