Independent: бездомных в Британии в пять раз больше, чем признаёт правительство

В Великобритании людей, вынужденных спать на улице, в пять раз больше, чем признаёт правительство, пишет The Independent. По имеющейся информации, в прошлом году было зарегистрировано 28 тыс. человек, ночевавших под открытым небом.

Оппозиция обвиняет британских министров в том, что те ввели в заблуждение общественность, предоставив недостоверный отчёт.

Согласно официальным данным, в Англии в рамках проверки, проведённой за одну ночь, было зафиксировано 4677 бездомных, спавших на улице, то есть на 2% меньше, чем 2018 году, но на 165% больше, чем в 2010-м.

Однако цифры, предоставленные журналистам местными властями по запросу в рамках закона о свободе информации, показали, что в прошлом году в Англии почти 25 тысяч человек как минимум один раз за год провели ночь под открытым небом.

«Теневой» министр жилищного строительства Джон Хили заявил, что правительственная статистика «серьёзно вводит в заблуждение». Он также потребовал провести расследование и изучить «недочёты» в данных правительства.

«Эти цифры свидетельствуют о позорном масштабе такого явления, как бездомные, спящие под открытым небом на улицах нашей страны. Консерваторы не могут начать решать эту проблему, если не признают её масштаб», — подчеркнул Хили.