Fox News: число бездомных в Вашингтоне достигло рекордно низких показателей

Впервые с 2001 года число бездомных в Вашингтоне опустилось ниже 10 тыс. человек, передаёт Fox News со ссылкой на доклад некоммерческой организации Metropolitan Washington Council of Governments. Отмечается, что положительной тенденции способствовала новая политика по предоставлению круглогодичного доступа к приютам и расширению возможностей по получению социальных услуг бездомными семьями и ветеранами.

Количество бездомных в Вашингтоне, округ Колумбия, в 2019 году сократилось на 7%, сообщает Fox News со ссылкой на доклад некоммерческой организации Metropolitan Washington Council of Governments.

В прошлом году впервые с начала сбора данных в 2001 году число бездомных на улицах Вашингтона опустилось ниже отметки в 10 тыс. человек и составило в общей сложности 9 794 человека. В 2019 году на улицах или в городских приютах проживает на 686 бездомных, чем в 2018 году.

Как показало исследование, к подобной положительной тенденции привели совместные проекты Министерства жилищного строительства и городского развития и Министерства по делам ветеранов США, способствовавшие сокращению числа ветеранов войны, которые оказались бездомными с 2015 году.

Кроме того, улучшению ситуации и положения ветеранов помогло наличие постоянных жилищных ресурсов и финансовых ваучеров.

При этом в период с 2015 по 2019 год в округе Колумбия наблюдалось резкое сокращение числа бездомных на 11%.

В администрации города подобную тенденцию объяснили новой политикой по предоставлению круглогодичного доступа к приютам и расширению возможностей по получению социальных услуг бездомными семьями. Как отмечает Fox News, меры позволили приютам лучше справляться с возросшим числом лиц, ищущих убежища зимой, сохраняя при этом свою эффективность.