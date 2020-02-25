Handelsblatt: глава бундестага нашёл «виновников» в истощении западного общества изобилия

В настоящий момент почти все «западные демократии» переживают глубокий кризис, заявил в интервью Handelsblatt спикер немецкого парламента Вольфганг Шойбле. По словам политика, одна из причин тому — во многих странах Запада элиты попросту стали меньше интересоваться политической деятельностью. «Этим, собственно, и объясняется истощение нашего общества изобилия», — внёс ясность председатель бундестага.

Почти все «западные демократии» переживают кризис, заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt председатель бундестага Вольфганг Шойбле.

Впрочем, в глубоком кризисе находятся не только европейские страны, но и Запад в целом, констатировал немецкий политик.

«Взгляните на наших европейских соседей: в Великобритании бедствия начались вместе с брекситом, так как консерваторы поддались давлению Партии независимости Соединённого Королевства. Во Франции партия Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!» хоть и одержала сенсационную победу на выборах в Национальное собрание, вечно удерживать большинство в парламенте французскому президенту, однако, не удастся, учитывая угрозу со стороны Марин Ле Пен. В преддверии муниципальных выборов в рядах «Вперёд, Республика!» уже царит нервозность. В Бельгии, Нидерландах, Скандинавии — правительства меньшинств есть везде», — подчеркнул Шойбле.

Что же касается Соединённых Штатов, то там, по словам главы парламента Германии, кризис разразился после того, как «в Республиканской партии США всё более важную роль начало играть политическое движение «Чаепитие».

Именно тогда и «пробил час» нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, внёс ясность немецкий политик.

Объяснил же Шойбле разразившийся кризис тем, что во многих западных странах «элиты стали меньше интересоваться политической деятельностью».

«Этим, собственно, и объясняется истощение нашего общества изобилия», — внёс ясность председатель бундестага.