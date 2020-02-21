Newsweek: «трамповские» голуби в небе Лас-Вегаса возмутили защитников животных

Защитники прав животных резко осудили необычную акцию, в рамках которой члены самопровозглашённой «подпольной радикальной группы» под названием P.U.T.I.N выпустили в небо над Лас-Вегасом стаю голубей в крошечных красных кепках с надписью «Вернём Америке былое величие» в честь прибытия Дональда Трампа. Экологи предупреждают, что приклеенные аксессуары могут нанести птицам большой вред и даже привести к гибели, но в США это происходит всё чаще, пишет Newsweek.

В Лас-Вегасе появилась необычная стая голубей, на голове у которых прикреплены крошечные красные кепки с надписью в виде знаменитого слогана президента Дональда Трампа «Вернём Америке былое величие» — а у одного на голове даже приделан крошечный парик, изображающий причёску Трампа. Как выяснилось, голубей выпустили в небо во вторник вечером, приурочив это мероприятие к приезду Трампа, который прибыл в Лас-Вегас, чтобы принять участие в церемонии окончания программы «Надежда для заключённых» и провести встречи в рамках новой предвыборной кампании в пятницу, сообщает Newsweek.



Как рассказали журналистам члены самопровозглашённой «подпольной радикальной группы», устроившей это шоу, их целью также было организовать необычную «воздушную акцию протеста» накануне дебатов представителей Демократической партии, которые также проходили в Лас-Вегасе в среду вечером. По словам участников акции, которые не стали раскрывать своих настоящих имён, их группа называется P.U.T.I.N, что расшифровывается как Pigeons United to Interfere Now («Голуби, объединившиеся, чтобы вмешаться»), говорится в статье.



Они также пояснили, что на такую «сатирическую акцию» в поддержку Трампа их вдохновила операция «Такана», во время которой по указанию ЦРУ на голубях закрепляли фотокамеры. В 1970-х годах американская разведка рассчитывала, что эти птицы смогут незаметно пробраться на территорию Советского Союза и сфотографировать стратегически важные локации, обеспечив США важной информацией во время холодной войны, напоминает Newsweek.



По словам членов группы P.U.T.I.N, на подготовку своей акции им потребовалось несколько месяцев. Для ухода за птицами они соорудили специальную голубятню, потому что выяснилось, что у многих городских голубей были повреждены лапки, а некоторые даже оказались покрыты нефтью. Голуби часто повреждают себе лапы, когда случайно запутываются в проводах, пластиковых обрывках и прочем мусоре — и если им не оказать помощь, это может привести к инфекционному заражению и потере конечностей, поясняется в статье.



Как рассказали активисты, накануне акции они закрепили на головах у голубей миниатюрные кепки и парик при помощи безвредного клея, которым обычно прикрепляют накладные ресницы. Они заверили, что кепки можно легко снять, когда голуби вернутся в голубятню, либо они сами отвалятся через несколько дней, пишет Newsweek. «Не вижу никакой разницы между нашими действиями и тем, как люди наряжают своих собак и котов», — заявил журналистам один из участников.



Члены группы P.U.T.I.N также утверждают, что своей акцией они хотели «улучшить репутацию» городских голубей: «Многие считают голубей «крылатыми крысами», но они умные животные, способные возвращаться домой, преодолевая тысячи километров. Кроме того, они быстрые. Они в состоянии уходить от таких хищных птиц, как, например, ястребы», — цитирует их заявление Newsweek.



Однако у защитников прав животных иное мнение, отмечается в статье. Они обвинили активистов в неразумном и жестоком отношении к птицам. В частности, Мэрайя Хиллман из организации «Высокие надежды» заявила в интервью Newsweek, что нет никаких оснований считать эту акцию «спасением» голубей. «Это жестоко. Абсурдно говорить о спасении, если перед тем, как выпустить птиц на волю, к их головам приклеивают какие-то предметы», — подчеркнула Хиллман.



Она также предупредила, что приклеенные кепки или любые другие аксессуары могут нанести птицам большой вред. Кепки также могут спровоцировать воспаление, если в них начнут скапливаться насекомые и другие мелкие объекты, отмечает эксперт. Вероятно, клей для накладных ресниц менее опасен, чем суперклей, «но все равно ненормально клеить что-то на дикое животное», заявила Хиллман. Она напомнила, что ранее в этом году от неизвестной болезни скончался голубь по прозвищу Билли Пидж, которого принесли в «Высокие надежды». Он также был наряжен в «костюм ковбоя» — и есть предположение, что он отравился испарениями от клея, хотя вскрытия для выяснения точной причины смерти не проводилось, сообщает Newsweek.



Вполне вероятно, что «голубиное шоу» группы P.U.T.I.N было организовано по следам шуточного мероприятия с участием нескольких голубей в «ковбойских шляпах», которое происходило в прошлом году в том же Лас-Вегасе, отмечается в статье. Кулэмити Джейн, один из трёх голубей в ковбойских шляпах, до сих пор летает на свободе, пишет Newsweek. Похожее шоу проводилось и в Рино, штат Невада, где на улицах также видели голубей в сомбреро.



По словам Хиллман, в Рино до сих пор летают несколько десятков голубей в сомбреро. А в техасском Эль-Пасо спасатели животных недавно обнаружили голубёнка, у которого на голове был закреплён индейский головной убор, а на шее приделаны бусы. Из-за этого он не мог ни летать, ни самостоятельно есть, сообщается в статье. «Я думаю, это всё их подражатели. Мы работаем с множеством организаций, занимающихся защитой прав животных, и пытаемся придумать, как убедить остальных поддержать нас и привлекать таких людей к ответственности», — заключила Хиллман в беседе с журналистами.