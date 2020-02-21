Der Spiegel: Америку Трампа записали в банановые республики

«Сейчас США являются банановой республикой, в которой всё зависит от прихоти президента и его подручных», пишет Der Spiegel, ссылаясь на мнение бывшего замглавы Минюста США Дэвида Айера. По мнению издания, при Дональде Трампе вмешательство президента в судебную сферу достигло невиданных масштабов, что ставит под вопрос стабильность американской демократии.

Дональд Трамп вмешивается в деятельность американского Министерства юстиции в невиданных доселе масштабах, пишет Der Spiegel, ссылаясь на слова бывшего генпрокурора США Патрика Коттера. По мнению Коттера, в первую очередь это касается процесса вокруг одного из ближайших соратников Трампа — Роджера Стоуна.

Издание напоминает, что в ноябре Стоун был признан судом виновным в лжесвидетельстве, давлении на свидетелей и препятствии расследованиям. Прокуратура потребовала для Стоуна от 7 до 9 лет тюрьмы, однако после гневной реакции Трампа снизила срок до 3 лет и 4 месяцев. Как пишет Der Spiegel, этот случай показал представления Трампа о юридической системе: он выдаёт указания, а прокуратура их выполняет.

Трамп всё чаще оказывает влияние на судебную деятельность, что вызывает недовольство у деятелей судебной сферы. По всей стране протестуют прокуроры и судьи. Более 2 тыс. бывших прокуроров и сотрудников Министерства юстиции в совместном открытом письме призвали нынешнего генпрокурора Уильяма Барра уйти в отставку.

В минувший вторник Трамп решил амнистировать сразу несколько преступников, имевших множество обвинений, сообщает издание. Среди них — бывший губернатор, пытавшийся продать место в сенате, бывший банкир, осуждённый за торговлю фальшивыми облигациями, и сотрудник полиции, попавшийся на налоговых махинациях. По мнению Der Spiegel, выглядит так, будто Трамп хочет показать силу своей власти всей стране.

Издание пишет, что с самого начала правления Трампа в США не утихают дебаты по поводу того, насколько далеко имеет право заходить президент. Имеет ли он право вмешиваться в судебные процессы с целью защиты своих друзей? Как отмечает Der Spiegel, оправдание в процедуре импичмента только укрепило веру Трампа в то, что он стоит выше закона. Сам он отмечал, что имеет законное право на вмешательство в правовую сферу.

Поведение Трампа поднимает вопрос о стабильности американской демократии, пишет издание: «авторитарные перемены» в таких странах, как Польша и Венгрия, выражались, в том числе, в том, что правительство расширяло свою власть в судебной сфере. По мнению бывшего замглавы Минюста США Дональда Айера, сейчас Америка является «банановой республикой, в которой всё зависит от прихоти президента и его подручных». При этом издание отмечает, что политизация американской судебной системы началась ещё задолго до Трампа.

Проблема заключается в том, что беспартийность судебной системы может быть обеспечена только в том случае, если президент США будет придерживаться всех норм и предписаний, возникших после Уотергейтского скандала и ухода с поста президента Ричарда Никсона. Ожидается, что президент будет уважать эти нормы — но что произойдёт, если он не будет их ценить? По мнению журналиста Дэвида Фрума, в этом заключается слабость политической системы США: она рассчитана на то, что хозяин Белого дома обладает внутренней этикой и настроен на достижение общего блага.