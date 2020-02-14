NBC: генпрокурор США пожаловался, что ему мешают работать твиты Трампа

В новом интервью генеральный прокурор США Уильям Барр признался, что твиты и публичные заявления американского президента делают его работу невозможной. При этом чиновник добавил, что никому не удастся повлиять на решения, которые он принимает, передаёт NBC.

Сегодня вечером генеральный прокурор США Уильям Барр призвал президента Трампа поумерить пыл.

УИЛЬЯМ БАРР, генпрокурор США: Из-за публичных заявлений и твитов о департаменте, о делах, ожидающих рассмотрения в департаменте, о судьях, перед которыми мы представляем дела, я не могу выполнять свою работу.

Барр высказался о чрезмерном интересе к его работе после того, как Минюст отозвал опытных обвинителей, чтобы смягчить приговор осуждённому другу президента Роджеру Стоуну. Генпрокурор заявил, что он принял это решение до того, как президент раскритиковал в Twitter первоначальный вариант рекомендаций по приговору, в котором (Стоуну. — ИноТВ) предлагалось дать от семи до девяти лет.

УИЛЬЯМ БАРР: Я буду принимать эти решения, исходя из того, что считаю правильным. И никому не удастся запугать или повлиять на меня.

Барр настаивает, что он никогда не обсуждал приговор (Стоуну. — ИноТВ) с президентом. Несколькими часами ранее президент похвалил Барра, предположив, что сразу после вступления в должность ему следовало назначить генпрокурором его, а не Джеффа Сешнса.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Моя жизнь была бы гораздо проще. Билл Барр — очень хороший человек, который делает очень хорошую работу.

Демократы говорят, что после импичмента президент продолжает вести себя беззастенчиво и несдержанно, расширяя допустимые границы верховенства права.

НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей конгресса США: Это злоупотребление властью, с помощью которого президент вновь пытается манипулировать федеральными правоохранительными органами, чтобы они служили его политическим интересам.

Кроме того, сегодня вечером президент сцепился со своим бывшим главой аппарата Джоном Келли, который обрушился с критикой на Трампа. Он заявил, что заслуженный ветеран войны в Ираке Александр Виндман «поступил именно так, как мы учим наших солдат», когда поделился своими опасениями об украинских телефонных переговорах (Трампа с Зеленским. — ИноТВ), после чего на прошлой неделе он лишился своей должности.

«Мы учим их: «Не следуйте незаконным приказам. И если вы его получите, обсудите приказ с теми, кто его вам дал, а затем проинформируйте начальство» — добавляет отставной генерал морской пехоты. Трамп дал ответный залп, написав в Twitter, что Келли (на своём бывшем посту. — ИноТВ) «скучал без кипучей деятельности» и «просто не умеет держать язык за зубами».

ПИТЕР АЛЕКСАНДР, корреспондент NBC News: Кроме того, позже сегодня вечером Белый дом опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что президента Трампа не беспокоят комментарии Барра и что он полностью доверяет генпрокурору.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2020 года.