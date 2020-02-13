CNN: Англиканская церковь извинилась за десятилетия расизма

Англиканская церковь принесла извинения за присущий ей расизм, жертвами которого за последние 70 лет стали многочисленные представители этнических меньшинств Великобритании, сообщает CNN. Как поясняет сайт телеканала, поводом послужили истории иммигрантов из стран Карибского бассейна, которым после войны не удавалось стать прихожанами церкви из-за цвета их кожи. Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, комментируя эти события, заявил, что Англиканская церковь «без сомнения» остаётся «глубоко расистской на структурном уровне».

Англиканская церковь решила извиниться за расизм, жертвами которого за последние 70 лет стало бесчисленное число чернокожих, азиатов и представителей других этнических меньшинств, сообщает CNN.

Согласно заявлению церкви, во вторник её законодательный орган Всеобщий Синод проголосовал за публикацию официального извинения, а также подготовку сторонним экспертом доклада о расизме, расовых и этнических отношениях внутри церкви.

Как передаёт сайт телеканала, Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, выступая на Синоде, заявил, что Англиканская церковь «без сомнения» остаётся «глубоко расистской на структурном уровне».

«Мы не поступали по справедливости раньше и не поступаем по справедливости сегодня, и если в будущем мы не станем действовать в этой сфере решительно и радикально, через 20 лет мы снова будем говорить о том же и пытаться восстановить справедливость», — отметил глава церкви.

Как поясняет CNN, речь Уэлби стала реакцией на призыв к извинениям со стороны преподобного Энрю Маутина-Мамби из епархии Саутворка в Лондоне, поведавшего о семье одной из своих прихожанок Дорин Браун. В 1960-х годах семейству Браун было отказано в праве на посещение церкви Святого Петра на юге Лондона из-за цвета их кожи. Как подчеркнул священник, хотя семье Дорин в итоге удалось найти приход, где им были рады, многим выходцам из стран Карибского бассейна пришлось покинуть англиканскую церковь.

Как передаёт сайт телеканала, в заявлении церкви особого упоминания удостоилось так называемое поколение Уиндраш — группа мигрантов из стран Карибского бассейна, прибывшая в Великобританию после Второй мировой войны по приглашению правительства для помощи в послевоенном восстановлении страны. До принятия более жёсткого антииммиграционного законодательства в 1973 году сотни тысяч граждан британских колоний, прибывших на работу в Великобритании, имели право беспрепятственно проживать на территории Соединённого Королевства. После вступления в силу нового закона иммигранты стали объектом пристального наблюдения властей, а в 2012 году потомки переселенцев столкнулись с многочисленными трудностями, не сумев подтвердить законность своего нахождения в стране.

Правительство Великобритании вынуждено было неоднократно извиняться за своё отношение к «поколению Уиндраш» и его потомкам. Теперь этому примеру последовала Англиканская церковь, отмечает CNN.

«Мы навредили церкви, мы навредили образу божьему, но больше всего мы навредили тем, кого подвергли преследованиям — часто бессознательно», — заметил Архиепископ Кентерберийский в своей речи.