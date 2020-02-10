Необычный протест в поддержку женщин-режиссёров: трансляцию «Оскара» оставят без рекламы

Give Her A Break во время трансляции церемонии вручения премии «Оскар» на своём портале заменит рекламу трейлерами фильмов, снятых женщинами-режиссёрами, пишет The Guardian. С такой инициативой создатели некоммерческого проекта выступили в знак протеста против отсутствия женщин в списке номинантов на статуэтку за лучшую режиссуру.

Некоммерческий проект Give Her A Break, который будет вести онлайн-трансляцию церемонии вручения премии «Оскар» 2020 года, выбрал непривычный способ протеста против того, что на статуэтку за лучшую режиссуру вновь не номинирована ни одна женщина. Как отмечает The Guardian, на портале вместо рекламы в перерывах церемонии зрители увидят трейлеры фильмов, режиссёрами которых выступили женщины.

«Есть миллионы женщин, создающих потрясающие фильмы, но они не получают такой же славы от этой женоненавистнической индустрии. Мы хотим это исправить», — заявил основатель проекта Мо Саид.

В поддержку инициативы создателей проекта уже выступили несколько представителей киноиндустрии, в том числе режиссёр Альма Харель, известная работой над фильмом «Лапочка».

Объявляя по американскому телевидению номинантов на премию академии киноискусства за лучшую режиссуру, актриса, сценаристка, продюсер и режиссёр Исса Рей, зачитав имена вышедших в финальный раунд борьбы, отметила, что поздравляет «всех этих мужчин». Дело в том, что вопреки ожиданиям ни Грета Гервиг, выступившая режиссёром и сценаристом фильма «Маленькие женщины», ни другие женщины не оказались в числе номинантов.

«С начала своей карьеры Грета создала два идеальных фильма, и я надеюсь, что когда она снимет следующее идеальное кино, она получит признание за всю эту работу, потому что, мне кажется, она одна из наиболее значимых кинорежиссёров современности», — подчеркнула исполнительница главной роли в фильме «Маленькие женщины» Сирша Ронан, номинированная на «Оскар» за лучшую женскую роль.

Её коллега по фильму и номинант на статуэтку за лучшую женскую роль второго плана Флоренс Пью также была разочарована решением Гильдии режиссёров. «Мне кажется, все злятся, и совершенно обоснованно. Не могу поверить, что это произошло вновь, но я не знаю, как решить эту проблему», — приводит The Guardian слова актрисы.

За всю историю «Оскара», церемония вручения которого впервые прошла в 1929 году, жюри номинировало всего пять женщин на звание лучшего режиссёра.

При этом 2019 год стал рекордным для женщин-режиссёров, которые сняли 10,6% самых кассовых фильмов, на 4,5% больше чем в 2018 году.

«2020 год будет выдающимся для женщин-режиссёров. Женщины получают всё больше возможностей, чтобы режиссировать боевики, а не только маленькие, независимые картины», — предположила эксперт Стейси Смит.