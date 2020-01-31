Guardian: для защиты актёров съёмки в постельных сценах будут контролировать координаторы по интиму
Гильдия киноактёров США обнародовала свод правил, регулирующих съёмки постельных и откровенных сцен в кино, сообщает The Guardian. Как отмечает издание, правила были выработаны специально в рамках инициативы по искоренению противоправных действий сексуального характера в кино- и телеиндустрии.
Как заявило профсоюзное объединение Гильдии киноактёров и Американской федерации теле- и радиоартистов, теперь на съёмочных площадках постановкой откровенных сцен будут заниматься «координаторы по интимным вопросам». Это «профессионалы, которые помогут артистам и съёмочной группе с комфортом снимать в высшей степени деликатные сцены, участникам которых необходимо обнажаться или симулировать половой акт», уточняет актёрский профсоюз.
Авторы инициативы считают, что новые правила, за соблюдением которых и будут следить координаторы, станут «основополагающим документом», благодаря которому артисты «смогут продолжать работать в ритме, наиболее подходящем их творческой натуре, и при этом сохранять своё человеческое и профессиональное достоинство».
The Guardian обращает внимание, что профессия «координатора по интимным вопросам» становится всё более востребованной в киноиндустрии из-за обилия секс-скандалов. Согласно новым правилам американской гильдии, координаторам придётся смотреть репетиции, отслеживать, чтобы на съёмочную площадку никто не зашёл, а также отсматривать финальный монтаж, чтобы убедиться, что туда попало исключительно то, что было изначально оговорено с артистами.
Как напоминает газета, в 2018 году в ответ на движение #MeToo объединение Гильдии киноактёров и Американской федерации теле- и радиоартистов уже публиковало свод правил, запрещающих среди прочего проводить прослушивания и собеседования в отелях и частных домах.
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