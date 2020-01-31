Guardian: для защиты актёров съёмки в постельных сценах будут контролировать координаторы по интиму

На фоне обилия секс-скандалов в киноиндустрии «сохранять человеческое и профессиональное достоинство» при съёмках откровенных сцен американским актёрам будут помогать «координаторы по интимным вопросам», сообщает The Guardian. Согласно новым правилам Гильдии киноактёров США, специалисты теперь будут следить, чтобы всем участникам процесса было комфортно работать.

Гильдия киноактёров США обнародовала свод правил, регулирующих съёмки постельных и откровенных сцен в кино, сообщает The Guardian. Как отмечает издание, правила были выработаны специально в рамках инициативы по искоренению противоправных действий сексуального характера в кино- и телеиндустрии.

Как заявило профсоюзное объединение Гильдии киноактёров и Американской федерации теле- и радиоартистов, теперь на съёмочных площадках постановкой откровенных сцен будут заниматься «координаторы по интимным вопросам». Это «профессионалы, которые помогут артистам и съёмочной группе с комфортом снимать в высшей степени деликатные сцены, участникам которых необходимо обнажаться или симулировать половой акт», уточняет актёрский профсоюз.

Авторы инициативы считают, что новые правила, за соблюдением которых и будут следить координаторы, станут «основополагающим документом», благодаря которому артисты «смогут продолжать работать в ритме, наиболее подходящем их творческой натуре, и при этом сохранять своё человеческое и профессиональное достоинство».

The Guardian обращает внимание, что профессия «координатора по интимным вопросам» становится всё более востребованной в киноиндустрии из-за обилия секс-скандалов. Согласно новым правилам американской гильдии, координаторам придётся смотреть репетиции, отслеживать, чтобы на съёмочную площадку никто не зашёл, а также отсматривать финальный монтаж, чтобы убедиться, что туда попало исключительно то, что было изначально оговорено с артистами.

Как напоминает газета, в 2018 году в ответ на движение #MeToo объединение Гильдии киноактёров и Американской федерации теле- и радиоартистов уже публиковало свод правил, запрещающих среди прочего проводить прослушивания и собеседования в отелях и частных домах.