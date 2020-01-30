NYT: Facebook поплатится за использование технологий распознавания лиц

Facebook заплатит более полумиллиарда долларов по иску американцев, которые возмутились тем, что система использует их биометрические данные без их согласия. Речь идёт о технологии распознавания лиц, которую социальная сеть применила, чтобы пользователи могли отмечать на фотографиях своих знакомых в автоматическом режиме, пишет The New York Times.

В Facebook заявили, что выплатят $550 млн для урегулирования коллективного иска жителей штата Иллинойс, сообщает газета The New York Times. Речь идёт о технологии распознавания лиц, и издание отмечает, что это большая победа для защитников права на частную жизнь.

Сервис Facebook под названием Tag Suggestions использовал такие технологии, чтобы автоматически отмечать людей на загруженных фотографиях. Истцы, в свою очередь, утверждали, что компания нарушила законы штата, собирая данные о людях с их фотографий без их позволения и не уведомив их о том, сколько времени эта информация будет храниться.

В Facebook информацию об этом иске опубликовали как часть финансового квартального отчёта. Из-за этого иска его издержки сильно увеличились. При этом в целом доходы компании выросли за последний квартал 2019 года на 25% и составили $21 млрд.

Как отмечает автор статьи, в последнее время люди стали больше беспокоиться по поводу распространения технологий слежения, к которым относится распознавание лиц. Компании вроде Amazon и Clearview AI, например, продают такие технологии правоохранительным органам, чтобы помогать им в распознавании подозреваемых. Но при этом эксперты предупреждают, что использование таких программ грозит оставить людей без возможности сохранять анонимность в общественных местах.

Впрочем, сам штат Иллинойс входит в число немногих американских штатов, где уделяется большое внимание защите частной жизни. Так, там требуют от компаний получать письменное разрешение от людей, прежде чем собирать их отпечатки пальцев, изображения лиц и какие-либо ещё биометрические данные. И это далеко не первое дело, которое было выиграно против компаний, которые собирали информацию через голосовых помощников, дверные камеры, распознавание лиц на фото.

Многие компании настаивают, что для начала люди должны доказать, что они как-то пострадали от использования этих технологий. Но суды выносят решение, что сама утрата контроля над столь важной и крайне личной информацией уже наносит людям ущерб, пишет The New York Times.