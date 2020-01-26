Der Spiegel: «просто катастрофа» — глава МИД Ирана пристыдил Европу за «подчинение» США

03:00
СМИ: Число жертв землетрясения в Турции возросло до 31
Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 31 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.
03:00
Зуева считает, что Синицина и Кацалапов были сильнее всех на ЧЕ
Тренер по фигурному катанию Марина Зуева прокомментировала победу пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате Европы 2020 года.
03:00
Израиль нанёс удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израильские военные нанесли авиаудары по позициям группировки ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на пуски воздушных шаров со взрывчаткой.
03:00
Авербух считает, что Косторная, Щербакова и Трусова могут занять весь пьедестал и на ЧМ
Вице-чемпион Олимпиады-2002 по фигурному катанию Илья Авербух не сомневается, что призёры чемпионата Европы 2020 года Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова смогут хорошо подготовиться к чемпионату мира.
03:00
«Брага» завоевала Кубок португальской лиги, победив «Порту»
«Брага» стала обладателем Кубка португальской лиги в сезоне-2019/20.
03:00
Boeing 777X совершил первый испытательный полёт
Самолёт Boeing 777X совершил первый испытательный полёт над штатом Вашингтон. Полёт продлился четыре часа.
03:00
Косторная призналась, что не смотрела прокаты Щербаковой и Трусовой
Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алёна Косторная ответила на вопрос о том, следила ли она за выступлениями своих соперниц — Анны Щербаковой и Александры Трусовой, которые заняли второе и третье места соответственно.
03:00
Трусова: из-за праздников я не успела набрать форму
Бронзовый призёр чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года Александра Трусова прокомментировала своё выступление в произвольной программе.
03:00
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернутся под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема».
03:00
Щербакова считает, что судьи могли поставить ей более высокие баллы на ЧЕ
Вице-чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Анна Щербакова прокомментировала своё выступление.
03:00
Щербакова: пока какое-то опустошение, сегодня я расстроена
Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года Анна Щербакова поделилась эмоциями от своего выступления.
03:00
Число жертв аварии автоцистерны в Перу возросло до 14 человек
Число жертв пожара, возникшего в результате аварии автоцистерны с топливом в Перу возросло до 14 человек.
03:00
Тренеры Степановой и Букина возмутились низкими оценками своих подопечных
Тренеры по фигурному катанию Ирина Жук и Александр Свинин заявили, что их подопечным Александре Степановой и Ивану Букину занизили оценки.
03:00
Фигуристы России повторили рекорд СССР по общему числу наград на ЧЕ
Российские фигуристы завоевали десять медалей разного достоинства на чемпионате Европы 2020 года в Граце.
03:00
СМИ: Войска САР приближаются к форпосту террористов в Идлибе
Сирийские военные провели успешную операцию на юго-востоке провинции Идлиб и находятся в 4 км от форпоста боевиков в Маарет-Наамане, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Mayadeen.
03:00
Тарасова о Трусовой: у неё разброс в голове
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александры Трусовой, которая завоевала бронзовую медаль в турнире одиночниц на чемпионате Европы 2020 года в Граце.
03:00
Сборная России по фигурному катанию в седьмой раз выиграла четыре золота на ЧЕ
Российские фигуристы в седьмой раз в истории чемпионатов Европы завоевали четыре золотые медали.
03:00
У госпитализированных в Москве граждан КНР пневмонии не обнаружено
Граждане КНР, которые были госпитализированы из московской гостиницы, находятся в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии у них не обнаружено.
03:00
Ягудин заявил, что Щербакова обрастает мясом и становится уверенной в себе
Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился мнением о выступлении Анны Щербаковой, которая завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы 2020 года в Граце.
03:00
Российские фигуристы впервые с 2006 года завоевали четыре золота на ЧЕ
Российские фигуристы впервые с 2006 года выиграли золотые медали во всех четырёх дисциплинах чемпионата Европы.
03:00
Тарасова о серебре Щербаковой: она держит себя в невероятном напряжении
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении Анны Щербаковой, которая завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы 2020 года в Граце.
03:00
Кудрин заявил о неэффективности хозяйствования в лесной сфере
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что хозяйствование в лесной сфере в России является неэффективным.
03:00
Косторная призналась, что золото ЧЕ стало для неё сюрпризом
Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала свою победу на чемпионате Европы 2020 года в Граце.
03:00
Российские фигуристки впервые с 2016 года заняли весь пьедестал на ЧЕ
Российские фигуристки Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь подиум на чемпионате Европы в австрийском Граце и повторили результат 2016 года.
03:00
Тарасова о выступлении Косторной: Алёна изумительно каталась
03:00
Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию, Щербакова и Трусова — 2-я и 3-я
Алёна Косторная стала чемпионкой Европы по фигурному катанию 2020 года. По сумме двух программ россиянка набрала 240,81 балла. Серебряной призёркой стала Анна Щербакова. Её результат — 237,76. Бронзу завоевала Александра Трусова (225,34).
03:00
В ДТП под Воронежем погибли четыре человека
В результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Воронежской области погибли четыре человека.
03:00
Каруана досрочно выиграл шахматный турнир в Вейк-ан-Зее благодаря Артемьеву
Американский гроссмейстер Фабиано Каруана обыграл белыми фигурами поляка Яна-Кшиштофа Дуду и досрочно первенствовал на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее.
03:00
В граничащих с Россией регионах КНР произошло семь случаев коронавируса
В граничащих с Россией регионах Китая зафиксировано семь случаев заболевания новым типом коронавируса.
03:00
«Монако» с Головиным потерпел домашнее поражение от «Страсбура»
«Монако» уступил на своём поле «Страсбуру» в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу (1:3).
03:00
Для граждан 53 стран упрощён въезд в Россию через Владивосток
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень государств, для граждан которых устанавливается упрощённый порядок въезда в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток.
03:00
Источник: в Москве госпитализировали семь граждан КНР с подозрением на ОРВИ
Из гостиницы на севере Москвы в инфекционную больницу госпитализировали семь граждан КНР с подозрением на ОРВИ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
03:00
Российские ватерполистки заняли второе место на ЧЕ в Будапеште
Женская сборная России по водному поло проиграла команде Испании в финале чемпионата Европы в Будапеште (12:13).
03:00
В результате ДТП в Калининграде погиб ребёнок
В Калининграде в результате ДТП погиб ребёнок. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД России по региону Светлану Поставничую.
03:00
Горшков: Синицина и Кацалапов катались просто наотмашь
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал выступление российских танцевальных дуэтов на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце.
03:00
МИД Абхазии выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции
Министерство иностранных дел Абхазии выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в Турции.
03:00
В Башкирии в результате пожара погибли три человека
В Башкирии в результате пожара погибли три человека, в том числе один ребёнок. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
03:00
Порье заявил, что намерен стать чемпионом UFC
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в лёгком весе, заявил, что его цель — стать неоспоримым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
03:00
Глава МИД Испании встретилась с Гуаидо
Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя провела встречу с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на испанский МИД.
03:00
Навка: до слёз рада за Синицину и Кацалапова
Олимпийская чемпионка — 2006 Татьяна Навка поделилась эмоциями от победы российской пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов на чемпионате Европы по фигурному катанию.
03:00
Медведев поздравил студентов с Татьяниным днём
Бывший российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил студентов с Татьяниным днём.
03:00
«Бавария» разгромила «Шальке» в 19-м туре Бундеслиги
В матче 19-го тура чемпионата Германии среди команд Бундеслиги мюнхенская «Бавария» одержала крупную победу над гельзенкирхенским «Шальке».
03:00
«Челси» обыграл «Халл Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии
Лондонский «Челси» на выезде одержал победу над «Халл Сити» на стадии 1/16 финала розыгрыша Кубка Англии по футболу.
03:00
Синоптики рассказали о погоде в России в феврале
Синоптики прогнозируют, что в феврале холодная аномалия температурного режима ожидается только на северо-востоке России.
03:00
СМИ: «Монако» отказало «Барселоне» в продаже Бен-Йеддера за €80 млн
«Барселона» была заинтересована в приобретении французского форварда «Монако» Виссама Бен-Йеддера, однако получила отказ.
03:00
Елистратов выиграл бронзу на ЧЕ по шорт-треку
Россиянин Семён Елистратов стал бронзовым призёром чемпионата Европы по шорт-треку, который проходит в венгерском Дебрецене.
03:00
МИД Армении выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции
Министерство иностранных дел Армении выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в Турции.
03:00
Жулин: Синицина и Кацалапов понимают, что нужно улучшаться
Александр Жулин, тренер российского дуэта Виктория Синицина — Никита Кацалапов, поделился мнением о победе своих подопечных в соревновании танцевальных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию.
03:00
При обрушении здания в Дели погибли пять человек
В Дели в результате обрушения здания погибли пять человек.
03:00
Медведев рассказал, как следил за игрой Хачанова во время своего матча на Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев признался, что смотрел матч соотечественника Карена Хачанова во время пауз в своём поединке третьего раунда Открытого чемпионата Австралии.