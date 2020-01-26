Der Spiegel: «просто катастрофа» — глава МИД Ирана пристыдил Европу за «подчинение» США

Европа не считает Иран партнёром и не выполняет своих обязательств по СВПД, заявил в интервью Der Spiegel глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф. При этом европейцы «настолько подчиняются США», что для них это «просто катастрофа», констатировал министр.

Европа не считает Иран партнёром, заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

По словам министра, после того как в мае 2018 года Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки «европейцы так ничего и не предприняли».

«Они не выполнили своих обязательств. Европейцам пора перестать вести себя столь высокомерно», — призвал Зариф.

В то же время, отметил министр иностранных дел Ирана, у европейских стран нет «легитимных оснований» передавать в Совет Безопасности ООН жалобу на неисполнение Тегераном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

«Европейцы не могут передать дело на рассмотрение в Совбез ООН, только потому что они европейцы и у них голубые глаза. И так считаем не только мы, но также русские и китайцы. Европейцы столкнутся с серьёзным сопротивлением», — пообещал глава иранского МИД.

В свою очередь, то, как европейские выстраивают отношения с США, Мохаммад Джавад Зариф и вовсе назвал «катастрофой».

«Европейцы настолько подчиняются Соединённым Штатам, что для них это просто катастрофа, — констатировал министр иностранных дел Ирана.