SRF: Швейцария стремится помочь населению Ирана вопреки санкциям США

Швейцария ведёт с США переговоры по поводу создания специального платёжного механизма, который позволит швейцарским фирмам и банкам поставлять гуманитарные товары в Иран, несмотря на американские санкции. Соглашение в этой сфере позволит Швейцарии существенно расширить свою роль в регионе, однако пока трудно найти банки, готовые на проведение финансовых операций с риском навлечь на себя недовольство США, отмечает швейцарский телеканал SRF.

Швейцария намерена помогать иранскому населению, несмотря на санкции, отмечается на сайте швейцарского телеканала SRF. В конфликте между США и Ираном страна зачастую исполняет роль почтальона, знающего содержимое переписки, Швейцария уже на протяжении 40 лет представляет интересы США в Иране, однако она хочет быть больше, чем просто почтальоном.

Последние полтора года Швейцария работает над созданием эксклюзивного платёжного механизма для швейцарских фирм и банков, который позволит поставлять в Иран гуманитарные товары вопреки санкциям США и в согласии с Вашингтоном. Соглашение о торговле в гуманитарной сфере, известное как Swiss Humanitarian Trade Agreement, позволит существенно расширить роль страны.

Иранский посол в Швейцарии впервые высказался по поводу планов на соглашение о гуманитарной торговле. По его словам, роль Швейцарии в Тегеране очень ценят: «У нас нет, к примеру, химиотерапии или лекарств от диабета, потому что банковскую систему блокируют американцы. США говорят, что гуманитарная торговля не подпадает под эмбарго, но в то же время они блокируют банковские переводы».

Из США сейчас поступают сдержанные позитивные сигналы, отмечает SRF. По замечанию американского посла в Швейцарии, сейчас ведётся проработка последних деталей и в обозримом будущем, возможно, удастся заключить соглашение.

Однако это щекотливый процесс. Швейцарские политики и дипломаты предостерегают о рисках, которые несёт с собой такое особенное урегулирование для швейцарских фирм. Швейцария не должна совершать ошибок, в противном случае, её банки могут попасть в немилость у США. Также Швейцария должна гарантировать, что товары будут доставляться нуждающимся в Иране, а не местному правительству.

Но существуют и другие препятствия. Так, сложно найти банки, которые готовы заниматься переводом платежей, несмотря на американские санкции. Кроме того, США ещё не дали этой инициативе зелёный свет. Пока что переговоры продолжаются, а в Швейцарии по-прежнему надеются на долгожданный прорыв, заключает телеканал SRF.