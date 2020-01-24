Süddeutsche Zeitung: новый курс — в кабинете министров России технократы сменили политиков

Изменения в кабинете министров России свидетельствуют о желании главы Кремля Владимира Путина повести страну новым внутриполитическим курсом, пишет Süddeutsche Zeitung. Он хочет добиться прогресса в реализации своих национальных проектов, а также обеспечить рост экономики. Для этого политиков сменили технократы, но некоторые эксперты видят в этом недостаток, отмечает немецкое издание.

Перед новым кабинетом министров России стоят несколько главных задач: повысить уровень жизни граждан, а также укрепить суверенитет страны и её позиции в мире, пишет Süddeutsche Zeitung. «Всё это абсолютно достижимые цели», — заверил глава Кремля Владимир Путин.

На посту премьер-министра непопулярного Дмитрия Медведева сменил бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, продолжает издание. Он заменил почти половину министров, и, к удивлению, смог продвинуть во власть многих из «своих людей», но изменения в новом кабинете отражают и желания Путина. По-видимому, глава Кремля намерен повести страну новым внутриполитическим курсом. Со своих постов ушли министры экономики, труда, образования, культуры и здравоохранения. При этом во внешней политике президент России, похоже, ничего менять не собирается, поэтому глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу остались на своих местах.

Новое правительство должно решить «старую проблему» Путина: добиться прогресса в реализации его национальных проектов и обеспечить рост экономики, объясняет издание. Возможно, по этой же причине глава Кремля назначил своего помощника Андрея Белоусова первым вице-премьером. Он должен усилить государственный контроль в сфере экономики. Президент России заявил, что предыдущее правительство смогло создать «очень хорошие макроэкономические условия» для реализации поставленных задач. Возможно, эти слова означают, что деньги есть, осталось только потратить их с пользой, предполагает Süddeutsche Zeitung.

Считается, что Мишустину по силе поставленная перед ним задача. Во время своей работы в ФНС он перевёл всю налоговую систему на цифровые технологии и повысил эффективность её работы. И всё же эксперты видят недостаток в том, что в новом правительстве в основном будут сидеть технократы, а не политики. Есть сомнения, что у них будет большая свобода для принятия решений, чем у их предшественников. Новые министры «менее идеологизированные», зато более разносторонне развитые, чем те, кто были до них. Бывший министр финансов Алексей Кудрин похвалил новый кабинет: «Много молодых, но уже опытных профессионалов». Однако заметил, что перед ними стоит непростая задача.