Die Presse: помочь «потушить пожар» Австрия призвала «жертв российского кибершпионажа»
Страны Европейского союза «сформировали фалангу» для отражения кибератак Москвы, пишет австрийская газета Die Presse.
После хакерской атаки на Министерство иностранных дел Австрии в начале января этого года австрийские власти «особенно тесно» сотрудничают с Германией, Чехией, Бельгией и Кипром, поскольку именно эти страны считают «жертвами российского кибершпионажа», уточняет автор статьи Кристиан Ультч.
«В настоящий момент пока нет достаточно улик, чтобы безошибочно установить ответственного», — заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.
Журналист Die Presse, однако, утверждает, что «улики становятся всё более вескими» и что «след ведёт в Россию».
«С похожими атаками уже сталкивались несколько других стран — членов Евросоюза», — отметил глава австрийского внешнеполитического ведомства и поблагодарил европейских партнёров за поддержку в течение последних недель.
По информации австрийского издания, власти Австрии не только активировали отвечающую за кибероборону в ЕС систему Rapid Alert System, но и наладили прямой контакт с соответствующими службами в Германии, Чехии, Бельгии и на Кипре.
«Возможно, Австрия при этом ещё легко отделалась», — подчёркивает журналист Die Presse Кристиан Ультч.
Как дал понять министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, кибератака на министерство якобы до сих пор продолжается, и десятки экспертов из различных ведомств сутки напролёт пытаются потушить этот «пожар».
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