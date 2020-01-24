Daily Telegraph Оригинал

DT: китайские власти извинились за попытку пристыдить любителей прогуляться в пижамах

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Власти города Сучжоу на востоке Китая извинились за обнародование фотографий семи жителей, вышедших на улицу в пижамах, и раскрытие их личных данных в качестве борьбы с «нецивилизованным поведением», сообщает The Daily Telegraph. Как отмечает издание, в социальных сетях обрушились на администрацию с критикой за нарушение неприкосновенности частной жизни.
DT: китайские власти извинились за попытку пристыдить любителей прогуляться в пижамах
Reuters

Власти китайского Сучжоу принесли «искренние извинения» за то, что, надеясь выиграть звание «самого цивилизованного города», опубликовали изображения местных жителей, замеченных камерами видеонаблюдения за ношением пижам в общественных местах, передаёт The Daily Telegraph.

Издание напоминает, что в понедельник городские власти обнародовали фотографии и личные данные, в том числе имена и номера ID-карт, семи человек, чтобы пристыдить их за «нецивилизованное поведение».
 
Тем не менее подобная инициатива столкнулась с серьёзной критикой пользователей социальных сетей, которые сочли её нарушением неприкосновенности частной жизни и поставили под сомнение законность запрета на ношение пижам в общественных местах.
 
«Мы хотели покончить с нецивилизованным поведением, но, разумеется, мы должны защищать частную жизнь жителей», — попытались оправдаться власти города в провинции Аньхой на востоке Китая. В администрации добавили, что впредь будут размывать лица на фотографиях в рамках кампаний по борьбе с ношением пижам на улицах и лежания на скамейках.
 
The Daily Telegraph отмечает, что ранее китайские СМИ рассказали о том, что власти Сучжоу попросили десятимиллионное население города поддержать кампанию, предоставляя им фотографии нарушителей общественного порядка в обмен на вознаграждение в 10 юаней.
 
При этом как помощь властям, так и «нецивилизованное поведение» отражаются на оценке жителей в системе социального кредита, которая тесно связана с системой распознавания лиц и увеличением количества камер видеонаблюдения. 
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