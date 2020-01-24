DT: китайские власти извинились за попытку пристыдить любителей прогуляться в пижамах

Власти города Сучжоу на востоке Китая извинились за обнародование фотографий семи жителей, вышедших на улицу в пижамах, и раскрытие их личных данных в качестве борьбы с «нецивилизованным поведением», сообщает The Daily Telegraph. Как отмечает издание, в социальных сетях обрушились на администрацию с критикой за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Власти китайского Сучжоу принесли «искренние извинения» за то, что, надеясь выиграть звание «самого цивилизованного города», опубликовали изображения местных жителей, замеченных камерами видеонаблюдения за ношением пижам в общественных местах, передаёт The Daily Telegraph.

Издание напоминает, что в понедельник городские власти обнародовали фотографии и личные данные, в том числе имена и номера ID-карт, семи человек, чтобы пристыдить их за «нецивилизованное поведение».

Тем не менее подобная инициатива столкнулась с серьёзной критикой пользователей социальных сетей, которые сочли её нарушением неприкосновенности частной жизни и поставили под сомнение законность запрета на ношение пижам в общественных местах.

«Мы хотели покончить с нецивилизованным поведением, но, разумеется, мы должны защищать частную жизнь жителей», — попытались оправдаться власти города в провинции Аньхой на востоке Китая. В администрации добавили, что впредь будут размывать лица на фотографиях в рамках кампаний по борьбе с ношением пижам на улицах и лежания на скамейках.

The Daily Telegraph отмечает, что ранее китайские СМИ рассказали о том, что власти Сучжоу попросили десятимиллионное население города поддержать кампанию, предоставляя им фотографии нарушителей общественного порядка в обмен на вознаграждение в 10 юаней.

При этом как помощь властям, так и «нецивилизованное поведение» отражаются на оценке жителей в системе социального кредита, которая тесно связана с системой распознавания лиц и увеличением количества камер видеонаблюдения.