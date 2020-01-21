Корреспондент: украинский футбольный чемпионат признали сильнее российского

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS опубликовала рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года. Как передаёт «Корреспондент», Украина в рейтинге расположилась на 25-м месте, опережая российский чемпионат на одну позицию.

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS опубликовала рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года. Как пишет «Корреспондент», впервые с 2009 года лучшей лигой признана английская Премьер-лига. До этого 10 лет подряд сильнейшей лигой мира становилась испанская Примера.

По итогам прошлого года испанский чемпионат и вовсе спустился на третье место, а на второй позиции в рейтинге сильнейших лиг мира находится бразильская Серия A.

В топ-5 попали также итальянская Серия A и чемпионат Колумбии.

Украина в рейтинге расположилась на 25-м месте. Примечательно, что на одну позицию украинский чемпионат опережает российский.