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Le Parisien: французский футболист выразил желание играть за сборную России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Футболист французского клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек заявил о своём желании выступать за сборную России и даже начал процесс получения российского гражданства. Однако, как пишет Le Parisien, правила ФИФА не позволяют французу выступать за Россию, поскольку спортсмен не соответствует необходимым критериям.
Le Parisien: французский футболист выразил желание играть за сборную России
Reuters

Полузащитник клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек начал процесс получения российского гражданства. Как пишет Le Parisien, уроженец французского города Пуасси — частый гость в Москве, где у него есть квартира в историческом центре. 

«Моя жена Кристина — русская, а у моего ребёнка двойное гражданство. Я играл в Мордовии почти два года, и я очень часто туда приезжаю, чтобы отдохнуть и повидаться с друзьями. Я попросил российское гражданство, чтобы облегчить мои поездки между Францией и Москвой. А потом всё закрутилось», — объясняет футболист.

Он также подробно рассказал российским и французским СМИ о начале процедуры получения гражданства и заявил о своём желании выступать за сборную России. 
 
«Если главный тренер сборной позвонит мне после того, как я получу российский паспорт, то я приму его приглашение. Мои слова были хорошо восприняты в России. И я повторю то, что уже сказал: я готов играть за эту страну. Я очень хорошо знаю сборную России, я играл против большинства её игроков, когда участвовал в чемпионате. Я не билингв, но я достаточно хорошо владею русским языком, чтобы меня понимали. Я сделаю всё, чтобы тренер мог считать меня потенциальным игроком команды и не забыл обо мне. В России уже есть натурализованные игроки, я буду не первым», — рассказал Ле Таллек.
 
Однако, отмечает издание, правила ФИФА не позволяют французу выступать за Россию. Чтобы играть за российскую сборную, Ле Таллеку нужно было родиться в России, иметь ближайших родственников по родительской линии или прожить там пять лет подряд после достижения 18-летнего возраста. Француз не подходит под первые три условия и играл всего полтора года в Саранске.
 
«Думаю, что ФИФА позволит мне поменять футбольное гражданство. То, что я никогда не играл за сборную Франции, может сыграть мне на руку», — говорит Ле Таллек.
 
Как заключает Le Parisien, Дамьен Ле Таллек проведёт часть новогодних праздников с женой и сыном в России, которая может скоро стать его новой родиной.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Le Parisien Франция Европа
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