Le Parisien: французский футболист выразил желание играть за сборную России

Футболист французского клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек заявил о своём желании выступать за сборную России и даже начал процесс получения российского гражданства. Однако, как пишет Le Parisien, правила ФИФА не позволяют французу выступать за Россию, поскольку спортсмен не соответствует необходимым критериям.

Полузащитник клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек начал процесс получения российского гражданства. Как пишет Le Parisien, уроженец французского города Пуасси — частый гость в Москве, где у него есть квартира в историческом центре.

«Моя жена Кристина — русская, а у моего ребёнка двойное гражданство. Я играл в Мордовии почти два года, и я очень часто туда приезжаю, чтобы отдохнуть и повидаться с друзьями. Я попросил российское гражданство, чтобы облегчить мои поездки между Францией и Москвой. А потом всё закрутилось», — объясняет футболист.

Он также подробно рассказал российским и французским СМИ о начале процедуры получения гражданства и заявил о своём желании выступать за сборную России.

«Если главный тренер сборной позвонит мне после того, как я получу российский паспорт, то я приму его приглашение. Мои слова были хорошо восприняты в России. И я повторю то, что уже сказал: я готов играть за эту страну. Я очень хорошо знаю сборную России, я играл против большинства её игроков, когда участвовал в чемпионате. Я не билингв, но я достаточно хорошо владею русским языком, чтобы меня понимали. Я сделаю всё, чтобы тренер мог считать меня потенциальным игроком команды и не забыл обо мне. В России уже есть натурализованные игроки, я буду не первым», — рассказал Ле Таллек.

Однако, отмечает издание, правила ФИФА не позволяют французу выступать за Россию. Чтобы играть за российскую сборную, Ле Таллеку нужно было родиться в России, иметь ближайших родственников по родительской линии или прожить там пять лет подряд после достижения 18-летнего возраста. Француз не подходит под первые три условия и играл всего полтора года в Саранске.

«Думаю, что ФИФА позволит мне поменять футбольное гражданство. То, что я никогда не играл за сборную Франции, может сыграть мне на руку», — говорит Ле Таллек.

Как заключает Le Parisien, Дамьен Ле Таллек проведёт часть новогодних праздников с женой и сыном в России, которая может скоро стать его новой родиной.