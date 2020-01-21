Independent: Трамп сравнил себя с Мартином Лютером Кингом

Дональд Трамп воспользовался днём рождения правозащитника Мартина Лютера Кинга, чтобы похвалить себя за социально-экономические достижения. Президент США заявил, что ему удалось добиться самого низкого показателя безработицы среди афроамериканцев за всю историю страны, передаёт The Independent.
Дональд Трамп сравнил свои достижения с достижениями Мартина Лютера Кинга. В день рождения правозащитника президент США «похвастал», что ему удалось снизить безработицу среди чернокожих американцев, сообщает The Independent.
«Ровно три года назад 20 января 2017 года я был приведён к присяге. Весьма уместно, что сегодня ещё и день Мартина Лютера Кинга — младшего. К настоящему моменту безработица среди афроамериканцев, безусловно, САМАЯ НИЗКАЯ за всю историю нашей Страны. Кроме того, самые лучшие показатели бедности, молодёжи и занятости за всё время. Великолепно!» — написал глава Белого дома.
Советник Белого дома Келлиэнн Конуэй заявила, что президент «согласен со многими идеями», которые отстаивал Кинг, в том числе о «единстве и равенстве». Она также предположила, что защитник прав чернокожих, убитый в апреле 1968 года, был бы против грядущего процесса импичмента в сенате, «который раскалывает страну на части».
Администрация не планировала никаких публичных мероприятий в честь дня рождения Кинга. За несколько дней до празднования президент выпустил заявление о том, что американское правительство «работает каждый день, чтобы все американцы имели возможность обеспечить лучшую жизнь себе и своим семьям вне зависимости от расы, класса, пола или других барьеров, безосновательно воздвигнутых у них на пути».
В этом году Трамп действительно посетил мемориал Кинга в Вашингтоне, но представители его предвыборного штаба в Twitter почему-то опубликовали фотографию с прошлогодней церемонии возложения венков. В одном из своих агитационных видео они также поместили изображения правозащитника напротив кадров выступления президента перед чернокожими американцами, обращает внимание The Independent.
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