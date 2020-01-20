Bild: сотрудник канцелярии Меркель обвинил коллег в антисемитизме
Борьба с антисемитизмом является одной из важнейших тем для Ангелы Меркель, пишет Bild. Однако теперь неприятный инцидент произошёл непосредственно в её ведомстве.
Борьба с антисемитизмом является одной из важнейших тем для Ангелы Меркель, пишет Bild. Однако теперь неприятный инцидент произошёл непосредственно в её ведомстве.
Актриса Наталья Бочкарёва прокомментировала приговор, который ей вынес Преображенский суд Москвы по делу о хранении наркотиков.
Алексей Мишин, тренер чемпионки мира и Европы 2015 года по фигурному катанию россиянки Елизаветы Туктамышевой, прокомментировал предложение его подопечной от канадского журналиста Филипа Херша о смене спортивного гражданства.
Законопроект о поправке к Конституции рассмотрит комитет Госдумы по госстроительству во вторник, 21 января. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Московское «Динамо» одержало крупную победу над польским «Заглембе» в контрольном матче на сборах в турецком Белеке.
Эксперт Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что недавно обнаруженный в китайском городе Ухань новый тип коронавируса передаётся от человека человеку.
Сборная России по хоккею одержала разгромную победу над Данией во втором туре группового этапа юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне.
Нападающий немецкого «РБ Лейпциг» Тимо Вернер хочет перейти в английский футбольный клуб «Ливерпуль».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона выступает против координирующей роли ЕС по урегулированию ситуации в Ливии.
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил о готовности китайской стороны к работе с международным сообществом для продвижения результатов конференции по Ливии в Берлине.
Американская теннисистка Винус Уильямс после поражения от 15-летней соотечественницы Кори Гауфф в первом круге Australian Open ответила на вопрос журналиста, могла ли бы она написать книгу о следующих 40 годах своей жизни.
Власти Пермского края выплатят семьям погибших в мини-отеле «Карамель» в Перми материальную помощь в размере 500 тыс. рублей.
Более 1,3 тыс. новых рабочих мест намерены создать в моногородах Удмуртии в 2020 году, заявил первый зампред правительства республики Александр Свинин на аппаратном совещании.
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева прокомментировала возможные сроки принятия закона об оформлении материнского капитала на первого ребёнка.
Количество преступлений, совершённых в Свердловской области в 2019 году, увеличилось на 4,2% по сравнению с 2018-м.
Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил на пост зампреда правительства региона Ольгу Абрамову.
Согласно президентскому проекту поправок к Конституции, число судей в составе Конституционного суда сократится с 19 до 11, включая председателя КС и его заместителя.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил шансы Дмитрия Малышко оказаться в заявке национальной команды на чемпионат мира в итальянском Антхольце.
В Центробанке рассказали о состоянии золотовалютных резервов России.
В петербургском комплексе защитных сооружений заявили о частичном закрытии дамбы в связи с усилением ветра и повышением уровня воды.
Более двух тысяч самозанятых в Ростовской области в рамках пилотного проекта легализовали свой бизнес и стали платить налоги.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, сколько спортсменов национальной команды отправятся на чемпионат мира 2020 года в итальянском Антхольце.
Москва не считает правильным ставить под вопрос приверженность Ирана Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о реализации национальных проектов в регионе.
Украинский политик Владимир Олейник прокомментировал сообщение о том, что учителя русскоязычных школ на Украине пройдут курсы повышения квалификации в рамках подготовки к переходу на украинский язык преподавания.
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге во вторник, 21 января.
В Калининграде и области в крещенских купаниях приняли участие более 7 тыс. человек.
На оперативном совещании в правительстве Башкирии министр ЖКХ региона Борис Беляев заявил, что, согласно прогнозу погоды от Башгидромета, в течение недели погода будет неустойчивой.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что не вмешивается в подготовку своей дочери Кристины, и высказалась о её выступлениях в нынешнем сезоне.
Посол Израиля на Украине Джоэль Лион заявил, что в украинском Кривом Роге неизвестные осквернили памятник жертвам холокоста.
Президент Татарстана Рустам Минниханов войдёт в состав российской делегации, которая примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв рассказал, что МВД готовит проект новой стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года.
В Пермской сетевой компании рассказали о ходе устранения последствий ЧП в пермском мини-отеле «Карамель», в результате которого погибли пять человек.
Победа над немцем Яном-Леннардом Штруффом в матче первого круга турнира Большого шлема Australian Open стала для сербского теннисиста Новака Джоковича 900-й в карьере.
Ялта присоединилась к всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Пётр Порошенко пришёл в Государственное бюро расследований (ГБР). Он посетил ведомство 20 января, хотя следователи сказали ему явиться 21 и 24 числа.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы рынка сжиженного природного газа в 2020 году.
Военный аналитик Вадим Козюлин оценил перспективы реализации спутниковой системы «Сфера».
Американская теннисистка Серена Уильямс после победы над россиянкой Анастасией Потаповой в первом круге Australian Open ответила на вопрос журналиста, говорила ли она с Меган Маркл, супругой британского принца Гарри, об их решении сложить королевские полномочия.
Согласно президентскому законопроекту о поправке к Конституции, в основном законе страны будет закреплена регулярная индексация пенсий в России.
Власти Севастополя и Крыма заключили соглашение, предусматривающее установление административных границ, заявил и. о. губернатора города Михаил Развожаев на заседании местного правительства.
Бывшему мэру Липецка, который в настоящий момент возглавляет Тербунский район области, Сергею Иванову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с ущербом на сумму в более 3 млн рублей.
Пакет поправок к Конституции, внесённый российским лидером Владимиром Путиным на рассмотрение Госдумой, предусматривает утверждение премьер-министра нижней палатой парламента, следует из документа.
Киев предлагает расширить миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на территории Украины, сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
Пакет поправок к Конституции, внесённый российским лидером Владимиром Путиным на рассмотрение Госдумой, исключает оговорку о двух сроках подряд для президента России, следует из проекта закона.
Новый посол США в России Джон Салливан вручил заместителю главы российского МИД Сергею Рябкову копии верительных грамот.
В прокуратуре Калужской области сообщили о похищении десяти макак из центра реабилитации диких животных.
В УГИБДД МВД России по Удмуртии сообщили о ДТП в деревне Старое Михайловское Завьяловского района, в результате которого трое детей получили травмы.
Вратарь английского «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро попал в аварию на своём автомобиле марки Lamborghini стоимостью €200 тыс.
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что снегопад, который должен начаться 22 января, приведёт к образованию в Москве 4-сантиметровых сугробов.
Председатель совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов заявил, что нападающий команды Александр Соболев сам попросил о трансфере в другой коллектив.