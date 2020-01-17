Times: жена достала — житель Канзаса хочет решить правовой спор с экс-супругой «судом поединком»

Житель штата Канзас Дэвид Остром попросил суд штата Айова разрешить ему вызвать на дуэль бывшую жену, чтобы разрешить спор о праве на опеку и оплате налога на недвижимость, пишет The Times. Как отмечает газета, Остром решил прибегнуть к такому абсурдному варианту, так как его экс-супруга и её адвокат его юридически уничтожили и вообще крайне раздражают. Кроме того, что в рамках американского законодательства дуэли в судебных целях так и не отменяли.

Житель штата Канзас, столкнувшись с крупными юридическими последствиями развода со своей женой, потребовал проведения «суда поединком» — чтобы решить спор с помощью холодного оружия, пишет The Times.



40-летний Дэвид Остром попросил суд штата Айова удовлетворить его ходатайство на дуэль, чтобы он мог схлестнуться со своей бывшей женой 38-летней Бриджетт Остром или её адвокатом Мэтью Хадсоном «на поле брани, где он разделит их души с бренными телами».



Остромы спорят насчёт прав на опеку детей и кому нужно будет оплачивать налог на недвижимость. В судебных документах Остром заявил, что его экс-супруга и Хадсон «в юридическом плане его уничтожили».



Поэтому он выбрал именно это решение, к которому порой прибегали на заре истории американских колоний. «До сего дня в Соединённых Штатах открытым текстом вариант суда поединком никто не ограничивал и не запрещал», — подчеркнул Остром. Данная практика перешла в американское законодательство ещё из британского прецедентного права.



Остром не имеет никакого опыта в фехтовании, поэтому он попросил окружной суд Айовы дать им 12 недель на то, чтобы подготовиться, а также найти или сковать меч. В интервью The Des Moines Register он сообщил, что эта мысль пришла ему в голову после того, как он узнал о деле 2016 года, в ходе которого Верховный суд Нью-Йорка отказал в просьбе разрешить дуэль одному адвокату, обожающему «Игру престолов», признав, однако, что никто в Америке подобный способ разрешения разногласий не запрещал.



По словам мужчины, юридическая тактика адвоката его бывшей жены довела его до крайности, поэтому он «решил ответить на абсурдность Хадсона своей абсурдностью». При этом его жена может назначить адвоката своим «защитником». «Если мистер Хадсон решится на это, я встречусь с ним. Но думаю, что у него кишка тонка», — добавил Остром.



Что же касается адвоката экс-супруги, то он в ответ поправил фразу Острома: «Мистер Остром, конечно, хотел сказать «где он отделит их душу от бренного тела». Хотя и у мистера Острома, и у потенциального дуэлянта есть души, которые можно отделить от тела, мы со всем уважением просим суд не выносить подобного вердикта».



По словам адвоката, такая дуэль может оказаться фатальной. «Последствия с большой долей вероятности перевесят проблему уплаты налога на недвижимость и спор об опеке», — добавил он.



Более того, Хадсон предложил провести судебно-психологическую экспертизу Острома. Судья Крейг Дрейсмейер пока не принял никакого решения, указав на необычность просьб сторон.