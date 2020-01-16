Yle: финские историки сосчитают соотечественников, репрессированных в СССР

Национальный архив Финляндии собирается выяснить точное число финнов, погибших во время репрессий в СССР после 1917 года. Как пишет Yle, эксперты считают, что данный проект необходим для того, чтобы дополнить имеющуюся картину о событиях времён Сталина, а также внести вклад в мировую историографию.

Национальный архив Финляндии предлагает запустить пятилетний проект, посвящённый финнам, жившим на территории России после 1917 года. Как пишет портал Yle, результаты данного исследования дополнили бы имеющуюся картину о событиях времён Сталина, о депортациях, и таким образом внесли бы вклад также в мировую историографию.

Как считает исследователь Алекси Майнио, проект нужен для того, чтобы подсчитать точное число финнов, погибших во время репрессий.

«С национальной точки зрения это очень важная тема. В частности, надо выяснить, сколько же человек на самом деле погибло. Статистика сильно различается. Говорят о 12 тысячах, иногда о 30 тысячах или даже больше. Скорее всего, правда где-то посередине. Всё это говорит о том, что проект необходим», — заявил Майно.

Эксперт также добавил, что трудно сказать, как в России отнесутся к данному исследованию.

«Конечно, это очень деликатный вопрос. Политическое развитие в последние годы не способствует такому исследованию. Несмотря на это, ситуация всё ещё позволяет нам провести данную работу», — говорит исследователь.

Как напоминает портал, вопрос о финских жертвах сталинских репрессий был поднят в сентябре прошлого года, когда журналист Унто Хямяляйнен обратился к государственному руководству страны с призывом изучить судьбы сгинувших в СССР финнов. Хямяляйнен сослался на источник, согласно которому в сталинских чистках погибло 22 тыс. финнов.