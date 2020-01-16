Yle: финские историки сосчитают соотечественников, репрессированных в СССР
Национальный архив Финляндии предлагает запустить пятилетний проект, посвящённый финнам, жившим на территории России после 1917 года. Как пишет портал Yle, результаты данного исследования дополнили бы имеющуюся картину о событиях времён Сталина, о депортациях, и таким образом внесли бы вклад также в мировую историографию.
Как считает исследователь Алекси Майнио, проект нужен для того, чтобы подсчитать точное число финнов, погибших во время репрессий.
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