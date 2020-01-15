СТРАНА: Германия, Канада и Швеция негодуют из-за территориальной реформы Зеленского

Представители Канады, Швеции и Германии выразили обеспокоенность по поводу нового законопроекта Владимира Зеленского о внесении изменений в украинскую Конституцию по децентрализации. Как пишет «СТРАНА», в этих государствах считают, что данный законопроект ограничивает демократические процессы и не укрепляет права общин.
Представители Канады и Швеции призвали украинские власти провести всеобъемлющие общественные консультации по теме нового законопроекта о внесении изменений в Конституцию по децентрализации. Как пишет «СТРАНА», об этом говорится в официальных заявлениях канадского посольства и посла Швеции в Twitter.
«Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту № 2598, который ограничивает демократические процессы. Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласования с принципами Европейской хартии местного самоуправления», — отметили в посольстве Канады.
Шведское посольство на Украине также призвало к общественным консультациям.
«Реформа децентрализации и местного самоуправления в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления является ключевой для европейской интеграции Украины. Швеция как главный сторонник реформы децентрализации на Украине поощряет проведение всеобъемлющих общественных консультаций по проекту №2598», — говорится в сообщении посольства.
Ранее в посольстве Германии на Украине, комментируя законопроект президента Владимира Зеленского о децентрализации, заявили, что документ не укрепляет права общин.
Как напоминает издание, 13 декабря президент Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти, и 16 декабря появился его текст: президент предлагает ликвидировать понятие «район», ввести «округ» и институт префектов вместо госадминистраций, выделить такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область, и «Автономная республика Крым»*.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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