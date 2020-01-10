112: Зеленский назвал канадцев жителями Канадии

03:00
В Удмуртии в 2020 году выделят 247,9 млн рублей на поддержку семей
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в 2020 году на заключение социальных контрактов и улучшение материального положения семей в регионе будет выделено 247,9 млн рублей.
03:00
За сутки в Сирию вернулись более тысячи беженцев
Более тысячи человек вернулись в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании, сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
03:00
Праздничные ярмарки Московской области посетили 600 тысяч человек
В Подмосковье с середины декабря по 8 января было проведено более 100 праздничных ярмарок и фестивалей, которые посетили порядка 600 тыс. человек.
03:00
Грета Тунберг присоединилась к акции против сотрудничества Федерера со швейцарским банком
Известная экологическая активистка Грета Тунберг присоединилась к акции, которая направлена против сотрудничества швейцарского теннисиста Роджера Федерера с банком Credit Suisse.
03:00
Полиция Тюмени задержала директора турфирмы, сбежавшую с деньгами клиентов
Тюменская полиция задержала директора турфирмы «Любава» Светлану Плясунову, которая летом 2019 года сбежала с деньгами туристов, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области.
03:00
Врач оценил ситуацию с распространением вирусов в связи с аномальной погодой
Аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев в беседе с URA.RU заявил о возможности распространения вирусов в связи с аномально тёплой погодой в январе.
03:00
Авиакомпания BEK AIR после катастрофы в Алма-Ате приостановила полёты
Авиакомпания BEK AIR после катастрофы в Алма-Ате приостановила полёты на неопределённый срок. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.
03:00
В Совбезе Абхазии сообщили о пострадавших из-за беспорядков в Сухуме
Секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба заявил, что в результате беспорядков в здании администрации президента республики пострадали несколько человек.
03:00
Медведева проведёт серию мастер-классов в Мексике
Российская фигуристка Евгения Медведева в феврале и марте 2020 года проведёт серию мастер-классов и семинаров в Мексике.
03:00
В Адыгее направят 555,3 млн рублей на господдержку аграриев
В Адыгее в 2020 году планируют направить 555,3 млн рублей на господдержку агросектора, сообщает «Юга.ру».
03:00
Шойгу заявил о необходимости отслеживать развёртывание США РСМД
России необходимо в 2020 году отслеживать развёртывание США ракет средней и меньшей дальности и вести глубокий анализ потенциальных военных угроз, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
03:00
В Иран направилась делегация из Канады для расследования авиакатастрофы
Делегация, состоящая из 10 канадских специалистов, направилась в Тегеран, чтобы расследовать обстоятельства катастрофы с самолётом «Международных авиалиний Украины».
03:00
Глава МОК надеется, что новый президент WADA привнесёт новую энергию в борьбу с допингом
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах поделился ожиданиями от работы с новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой.
03:00
Генсек ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию со Sputnik Эстония, напомнил, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинском акте — заключительном акте первого саммита глав и правительств государств — участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который проходил в Хельсинки в 1975 году.
03:00
СК начал проверку из-за экстренной посадки Ми-8 в Красноярском крае
Следователи организовали проверку по факту инцидента с вертолётом МИ-8Т, совершившим экстренную посадку в связи с отказом двигателя. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
03:00
Медведев: каждый матч с Джоковичем получается непростым
Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от поединка с экс первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, который состоится в рамках полуфинала ATP Cup.
03:00
В Совбезе Абхазии оценили ситуацию в стране
Председатель Совета безопасности Абхазии Мухаммад Килба заявил, что ситуация в стране остаётся стабильной и контролируемой.
03:00
Украина попросила Канаду предоставить данные об авиакатастрофе в Иране
Офис генерального прокурора Украины попросил канадскую сторону предоставить имеющуюся у неё информацию касательно крушения украинского пассажирского самолёта в Тегеране 8 января.
03:00
Хореограф группы Тутберидзе: Этери очень хорошо умеет сдерживать себя
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о характере известного тренера.
03:00
Суд в Абхазии рассмотрит жалобу на итоги выборов президента
Кассационная коллегия по административным делам и по делам об административных правонарушениях Верховного суда Абхазии 10 января рассмотрит жалобу на итоги выборов президента республики.
03:00
Обледенение назвали возможной причиной крушения самолёта в Алма-Ате
Основной причиной крушения самолёта казахстанской авиакомпании BEK AIR в Алма-Ате могло стать его обледенение. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.
03:00
СМИ: Бой Бетербиева может быть перенесён в Москву
Поединок чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артура Бетербиева может пройти в столице России.
03:00
Эксперт оценил идею штрафов за неоплату проезда по платным трассам
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с Nation News прокомментировал инициативу правительства ввести штрафы за неоплату проезда по платным дорогам.
03:00
На Ямале объявлено штормовое предупреждение
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа объявлено штормовое предупреждение, сообщает URA.RU.
03:00
Летевший из Москвы в Новый Уренгой самолёт вынужденно сел в Нижневартовске
Самолёт, следовавший из Москвы в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Нового Уренгоя.
03:00
Глава МИД Ирана сравнил США с террористической организацией
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США ведут себя как террористическая организация «Исламское государство»*, когда угрожают уничтожить культурные объекты Ирана.
03:00
Резервный борт забрал людей с места аварийной посадки Ми-8 в Сибири
Резервный борт забрал пассажиров с места аварийной посадки вертолёта Ми-8 на севере Красноярского края.
03:00
Экипаж Николаева завершил выступление на «Дакаре» из-за поломки двигателя
Экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева сошёл с ралли-рейда «Дакар» из-за неисправности двигателя.
03:00
В Казани пройдёт этап мировой серии по синхронному плаванию
Этап мировой серии по синхронному плаванию пройдёт в Казани в апреле 2020 года.
03:00
Косачёв оценил заявление Трампа о «защите Европы от России»
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США «защищают Европу от России».
03:00
Источник: футболистом «Атлетико» Лемаром интересуются российские клубы
Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Лемар может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
03:00
В Совфеде призвали обсудить в ОБСЕ ситуацию вокруг Sputnik Эстония
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в разговоре с RT ситуацию с нарушением прав журналистов агентства Sputnik Эстония.
03:00
Британский боксёр Уайт выразил заинтересованность в бое с Поветкиным
Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт заявил, что в следующем бою хотел бы встретиться с россиянином Александром Поветкиным.
03:00
FT: россияне могут подпасть под новый санкционный режим Британии
Великобритания готовится к введению собственного, независимого от Евросоюза санкционного режима в отношении иностранцев, в том числе россиян, якобы причастных к нарушениям прав человека. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
03:00
В МИД России назвали события в Абхазии внутренним делом страны
В МИД России прокомментировали ситуацию в Абхазии, где в четверг, 9 января, протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы страны.
03:00
СМИ назвали причину ухода Игнатьева из «Краснодара»
Причиной ухода из «Краснодара» нападающего Ивана Игнатьева могли стать проблемы с наркотиками.
03:00
Швеция примет участие в расследовании крушения самолёта в Иране
Швеция примет участие в расследовании крушения самолёта компании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек.
03:00
Поздняков: мы надеемся на честное решение CAS по отношению к вещам, с которыми мы не согласны
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) смягчит санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
03:00
Абхазская оппозиция заявила о готовности к переговорам с президентом
Лидер оппозиции, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания заявил о готовности к переговорам с абхазским лидером Раулем Хаджимбой, отметив, что пока таких предложений ему не поступало.
03:00
Рублёв — о формате ATP Cup: так нечестно
Третья ракетка России Андрей Рублёв считает, что формат турнира ATP Cup необходимо реформировать.
03:00
Зеленский прокомментировал версию о попадании ракеты в Boeing в Иране
Версия о попадании ракеты в украинский Boeing 737 в Иране не исключается, но не является подтверждённой, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
03:00
Член команды Макгрегора: нанёс Нурмагомедову несколько хороших ударов
Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, который входит в команду Конора Макгрегора, рассказал о потасовке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым после боя россиянина с ирландцем на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
03:00
EFJ обратилась в Совет Европы из-за ситуации вокруг Sputnik Эстония
Европейская федерация журналистов (EFJ) направила на специализированную информационную платформу Совета Европы уведомление о нарушении прав журналистов агентства Sputnik Эстония.
03:00
Вертолёт Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае
Вертолёт Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за срабатывания датчика неисправности. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.
03:00
Медведев отреагировал на желание экс первой ракетки мира Осаки встретиться с ним
Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что хотел бы получить совет от японской теннисистки Наоми Осаки относительно того, как выиграть Открытый чемпионат США.
03:00
Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 10 января, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
Александрова обыграла Мугурусу и вышла в финал турнира WTA в Шэньчжэне
Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над испанкой Гарбиньей Мугурусой в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шеньчжэне.
03:00
В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области до 04:00 воскресенья, 12 января, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, передаёт Гидрометцентр.
03:00
«Флорида» обыграла «Ванкувер» в матче НХЛ
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Ванкувер Кэнакс».
03:00
В Росгидромете объяснили аномально тёплую погоду в России
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что аномально тёплая погода в России вызвана отсутствием мощной зоны высокого давления, или «сибирского максимума».