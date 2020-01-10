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112: Зеленский назвал канадцев жителями Канадии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Владимир Зеленский в своём обращении к канадцам назвал их жителями не Канады, а Канадии. Как сообщает «112 Украина», обращение позже удалили и уже в откорректированном виде опубликовали заново.
112: Зеленский назвал канадцев жителями Канадии
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении к канадцам назвал их жителями не Канады, а Канадии. Как передаёт «112 Украина», соответствующий пост украинский президент опубликовал на своей странице в Twitter.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Благодарю Джастина Трюдо за предложение поддержать Украину в расследовании крушения самолёта в Иране. Для обеих наших стран это общая боль. Наши мысли с семьями граждан Канадии, погибших в этой катастрофе», — написал Зеленский.
 
Как отмечает украинский канал, обращение позже удалили и уже в откорректированном виде опубликовали заново.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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112 Украина Украина Европа
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