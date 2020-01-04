La Nouvelle Tribune: главная задача Путина в 2020 году — укрепить позиции России на мировой арене

В наступившем году Россия продолжит укреплять своё положение сильного государства и решать стоящие перед ней задачи в согласии со своей политической стратегией, сообщает La Nouvelle Tribune. Как рассказывает издание, в переговорах с Украиной наблюдается положительная динамика, сближение с Ираном может привести к урегулированию военного конфликта, а новые технологии позволят модернизировать вооружение страны.

В 2019 году Россия заставила много о себе говорить и собирается продолжить навязывать «своё видение и свой стиль», укрепив российское присутствие на международной арене, пишет La Nouvelle Tribune. Об этом президент страны заявил во время своего обращения по случаю празднования Нового года.

Как рассказывает издание, перед Кремлём стоит множество вопросов, в которых ожидается значительный прогресс. Так, отношения между Киевом и Москвой продолжают теплеть: с 2016 года переговоры находились в режиме ожидания, но приход к власти Зеленского изменил расклад сил. В результате 29 декабря между двумя сторонами прошёл ещё один обмен пленными после первого, состоявшегося 7 сентября. Тем не менее, предоставляя Киеву поле для манёвра, «Россия не начнёт никаких переговоров по Крыму», подчёркивает газета.

Ещё один актуальный вопрос для Кремля — отношения с Китаем и Ираном. Китай всё больше утверждает себя в качестве доминирующей силы на востоке, Иран тоже хочет утвердиться и приобретает всё большее значение в регионе после усиления своей роли в войне в Сирии. Сейчас все три страны-партнёра, кажется, находятся на одной волне и не перестают сближаться: например, с 27 по 30 декабря в Индийском океане прошли их совместные военные учения. Этот стратегический альянс, отмечается в статье, имеет прямое отношение к войне в Сирии. Москва как один из столпов этого конфликта, похоже, изо всех сил пытается помочь режиму Асада снова встать на правильный путь. В 2020 году она, по-видимому, играет ключевую роль в этом вопросе и могла бы в одиночку разрешить политический, социальный и гуманитарный сирийский кризис — разумеется, как подчёркивает издание, не без жёстких требований со своей стороны. В пользу такого варианта говорит её роль в нападении Турции на северо-восток страны.

Наконец, чтобы обеспечить себе такое положение на мировой арене, Россия может рассчитывать на полное обновление вооружения: с появлением новых технологий техника и ракетные установки Кремля также модернизируются. Наглядным примером служит объявление о развёртывании ракетного комплекса «Авангард», чья скорость в 27 раз превышает скорость звука. La Nouvelle Tribune видит в этом манёвренном и сверхточном оружии идеальный символ России, которая обратила свой взгляд в будущее и рассматривает все способы для подтверждения своего нового международного статуса.