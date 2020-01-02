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Der Spiegel: ради страны — Путин призвал россиян сплотиться «в столь бурное и противоречивое время»

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Глава Кремля Владимир Путин призвал сограждан сделать всё, чтобы Россия успешно развивалась «в столь бурное и противоречивое время», сообщает Der Spiegel. Ведь только вместе россияне смогут решить «задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной», заявил в новогоднем обращении президент Российской Федерации.
Der Spiegel: ради страны — Путин призвал россиян сплотиться «в столь бурное и противоречивое время»
Reuters

В своём традиционном новогоднем обращении к гражданам Российской Федерации глава Кремля Владимир Путин призвал россиян к единству ради успешного развития страны и решения стоящих перед ней задач, сообщает Der Spiegel.

«Мы живём в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать всё, чтобы Россия успешно развивалась», — цитирует немецкий журнал президента Российской Федерации.

По словам Владимира Путина, только вместе россияне смогут решить «задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной».

«Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей», — констатировал российский лидер.

В своём новогоднем обращении к гражданам президент России также отдал должное «героическому поколению» — ветеранам Великой Отечественной войны, отмечает издание.

В этом году, уточняет Der Spiegel, Россия празднует 75-летие победы над нацисткой Германией, и 9 мая на торжества в Москву съедутся государственные лидеры со всего мира.

За несколько же часов до новогоднего обращения к россиянам глава Кремля провёл телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которых лидеры обеих стран поздравили друг друга с Новым годом и «высказались за скорейшее достижение перемирия на востоке Украины», пишет немецкое издание.

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