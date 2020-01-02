Der Spiegel: ради страны — Путин призвал россиян сплотиться «в столь бурное и противоречивое время»

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03:00 В «Столото» уточнили, сколько получит лотерейный миллиардер В пресс-службе «Столото» сообщили, что лотерейный победитель-миллиардер из Москвы получит сумму выигрыша за вычетом НДФЛ в 13%.

03:00 Помпео провёл разговор с Нетаньяху Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

03:00 Охрана «Земли леопарда» в Приморье усилена из-за браконьерства В нацпарке «Земля леопарда» в Приморском крае в период новогодних праздников перешли на усиленный режим охраны территории из-за прогнозируемого всплеска браконьерства.

03:00 Источник: Британия запросила обсуждение ситуации в Идлибе на СБ ООН Великобритания запросила проведения обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации в сирийском Идлибе.

03:00 СМИ: В новогоднюю ночь в инцидентах со стрельбой в США погибли 10 человек Не менее десяти человек погибли в городах США в результате инцидентов со стрельбой в новогоднюю ночь.

03:00 Партия Курца сформирует с «Зелёными» новый кабмин Австрии Австрийская народная партия (АНП) Себастьяна Курца завершила переговоры с «Зелёными», договорившись о формировании коалиционного правительства.

03:00 «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в 21-м туре АПЛ В матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед».

03:00 Шайба Радулова помогла «Далласу» обыграть «Нэшвилл» в матче Зимней классики НХЛ В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Даллас Старз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз».

03:00 Помпео обсудил с премьером Ирака ситуацию вокруг посольства в Багдаде Госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с премьер-министром Ирака Аделем Абдель-Махди осудил нападение на посольство США в Багдаде 31 декабря.

03:00 Ушёл из жизни бывший комиссионер НБА Стерн В возрасте 77 лет умер бывший комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн.

03:00 Тренер Макгрегора удивился форме спортсмена Тренер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора Джон Кавана рассказал о физической форме своего подопечного.

03:00 Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос» Исполнитель из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале.

03:00 Вяльбе оценила выступление Большунова и Устюгова на «Тур де Ски» Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что к выступлениям Александра Большунова и Сергея Устюгова на многодневке «Тур де Ски» трудно придраться.

03:00 Плющев: швейцарцы в последнее время показывают приличный хоккей Известный хоккейный тренер Владимир Плющев оценил силу соперника сборной России по четвертьфиналу молодёжного чемпионата мира — команды Швейцарии.

03:00 Более 50 человек пострадали в Армении от пиротехники на Новый год Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил более чем о 50 пострадавших от пиротехники в стране на Новый год.

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03:00 Гвардиола: мы должны продолжать верить Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил, как команда справилась с насыщенным календарём рождественских матчей Английской премьер-лиги (АПЛ).

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03:00 Сульшер заявил, что Погба получил травму Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что французский полузащитник Поль Погба пропустит несколько недель из-за травмы.

03:00 Третьяк назвал главную ошибку сборной России на МЧМ Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает большое количество удалений главной проблемой молодёжной команды страны на чемпионате мира в Чехии.

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03:00 Медведев назвал условие, при котором Семак сохранит пост главного тренера «Зенита» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что наставник команды Сергей Семак продолжит работу с коллективом, если клуб завоюет чемпионство.

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03:00 Житник: меня удивило, что были опасения перед матчем Россия — Германия на МЧМ Олимпийский чемпион по хоккею Алексей Житник поделился мнением о выступлении молодёжной сборной России в рамках чемпионата мира в Чехии.

03:00 Омбудсмен Москвы оценила ситуацию с пропажей девочки в Новый год Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева оценила ситуацию с пропажей девочки в Новый год.

03:00 Дубль Жезуса помог «Манчестер Сити» обыграть «Эвертон» В матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Эвертоном».

03:00 Моуринью оскорбил тренера соперника после матча с «Саутгемптоном» Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после матча 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Саутгемптоном» (0:1) назвал коллегу «идиотом».

03:00 Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности после предъявленных премьеру обвинений по трём делам.

03:00 Соколов: в матче со Швейцарией на МЧМ главное — настрой Форвард молодёжной сборной Егор Соколов поделился ожиданиями от предстоящего поединка со Швейцарией в рамках четвертьфинала молодёжного чемпионата мира.

03:00 В Москве в результате ДТП пострадали четыре человека При столкновении двух легковых автомобилей на Шипиловской улице на юге Москвы пострадали четыре человека.

03:00 Дементьев: Швейцария — это крайне неудобный соперник с дерзкой обороной Хоккейный агент Алексей Дементьев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала между сборной России и командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира.

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03:00 Около 400 протестующих задержаны полицией Гонконга По меньшей мере 400 человек задержаны сотрудниками правоохранительных органов в ходе протестной акции в Гонконге в среду, 1 января.

03:00 Ларионов: мы напомним ребятам, как Швейцария унизила наших старших братьев Тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что перед матчем 1/4 финала чемпионата мира со швейцарцами тренерский штаб команды напомнит своим подопечным о крупном поражении россиян в матче олимпийских сборных этих стран (2:8).

03:00 Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.

03:00 «Тоттенхэм» минимально уступил «Саутгемптону» в 21-м туре АПЛ В матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» проиграл «Саутгемптону».

03:00 СМИ: При подрыве автомобиля в Сирии погибли три человека В результате подрыва автомобиля в населённом пункте Сулук в сирийской провинции Ракка погибли три местных жителя, ещё четыре получили ранения.

03:00 Более тысячи человек вышли в Киеве на шествие в честь Бандеры В Киеве прошло факельное шествие националистов в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

03:00 Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков Посольство США в Багдаде отменило консульскую работу из-за беспорядков и рекомендовало американцам не приближаться к зданию.

03:00 Полицейские нашли пропавшую в Новый год в Москве девочку Полицейские нашли пропавшую в ночь с 31 декабря на 1 января на северо-востоке Москвы семилетнюю девочку, передаёт пресс-служба ГУ МВД по столице.

03:00 На Украине заявили о «кризисных явлениях» в ГБР Государственное бюро расследований (ГБР) заявило о «кризисных явлениях» в своей деятельности.

03:00 ЕС осудил нападение на посольство США в Багдаде Глава Евросовета Шарль Мишель осудил нападение на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.

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03:00 На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.

03:00 Спортивный директор «Тамбова» заявил, что Мелкадзе останется в клубе до конца сезона Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что арендованный у «Спартака» футболист Георгий Мелкадзе не вернётся в московский клуб до истечения срока аренды.

03:00 Посол оценил возможность улучшения отношений России и Британии Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва оптимистично оценивает возможность выстраивания партнёрских отношений с Великобританией.

03:00 Пахноцкая назвала нового главу WADA представителем нового поколения менеджеров Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая охарактеризовала нового главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньку.