WSJ: небольшой шаг в правильном направлении — в Донбассе состоялся обмен пленными

Украинское правительство и «пророссийские сепаратисты» провели обмен пленными, что стало небольшим шагом к сближению двух противоборствующих в Донбассе сторон, пишет The Wall Street Journal. Тем не менее, как отмечает газета, подобный шаг — это лишь одна из мер по урегулированию конфликта, в то время как Москва и Киев имеют неразрешимые противоречия по вопросу о статусе Крыма.

Украинские правительственные силы и «пророссийские сепаратисты» провели обмен пленными, что стало небольшим шагом на пути сближения двух сторон, которые на протяжении уже почти шести лет находятся в состоянии вялотекущего конфликта, пишет The Wall Street Journal.

По данным украинских и российских СМИ, представители «сепаратистского» Луганска и Донецка сообщили, что всего им вернули 124 человека, в то время как они сами отдали Киеву 76 пленников.

По их словам, возвращаться в Луганск отказались девять человек, в то время как четверо сообщили, что не хотят, чтобы их передали Киеву. Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил в Twitter, что 76 лиц, удерживаемых «сепаратистами», были переданы правительству.

Данный обмен произошёл после парижских переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Подобный шаг числился среди прочих мер, призванных снизить напряжённость в регионе. В их список входят также реализация полного перемирия, возвращение границы с Россией под украинский контроль, а также наделение «сепаратистских» регионов большей степенью автономии.

Директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что обмен удерживаемыми лицами является ключом к реализации прочих соглашений, достигнутых в Париже.

Посольство США в Киеве приветствовало такое развитие событий. «Признавая, что текущая российская агрессия ставит украинское руководство перед трудными выборами, мы выражаем солидарность с нашими украинскими партнёрами и теми многими украинцами, которые находятся в плену в России и на Украине», — написало оно на своей странице в Twitter.

«Этот обмен важен для президента Зеленского, — отметил Фесенко. — Он хочет продемонстрировать конкретные успехи — пусть и небольшие — на пути к мирному урегулированию в Донбассе».

Однако, по словам аналитиков, остальные проблемы, включая хрупкое перемирие и контроль России над Крымом, могут поставить крест на надеждах по достижению устойчивого мира, а также приуменьшить значение обмена пленными. Несмотря на мирные переговоры, Путин, по мнению The Wall Street Journal, продолжает провоцировать Киев, заставляя сомневаться в самой возможности окончания конфликта.

Ранее российский лидер открыл железнодорожный мост из России в Крым, вытерев, таким образом, как считают некоторые обозреватели, ноги о Киев. Путин отрицает все обвинения в том, что регулярные российские войска помогают «сепаратистам», хотя украинские и западные эксперты указывают на «очевидные доказательства» обратного. По словам российского президента, речь идёт лишь о местном ополчении и добровольцах.

Фесенко считает, что в отличие от обмена пленными, «более серьёзным критерием для дальнейшего развития процесса мирного урегулирования будет выполнение соглашений о прекращении огня». Однако пока что, по мнению газеты, это не слишком реализуемо.

«Российское вмешательство» на Украине стало крупной горячей точкой в отношениях между Западом и Москвой. После «захвата»* Крыма США ввели против России санкции. При этом многие украинцы опасаются, что вопрос реинтеграции Крыма выпал из поля зрения Зеленского. Вместе с тем Путин ясно дал понять, что возвращение полуострова даже не обсуждается.

«Следовательно, даже если урегулирование конфликта в Донбассе и станет возможным, между Украиной и Россией останется конфликт из-за Крыма. По вопросу статуса Крыма у Украины и России неразрешимые противоречия, и пока что никаких условий для компромисса не видно», — подытожил Фесенко.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).