СТРАНА: «негатив о России и никаких цитат Путина» — на Украине готовят новый закон о СМИ

В ближайшее время в Верховную раду внесут на рассмотрение законопроект о медиа, разработанный Министерством культуры. Как пишет «СТРАНА», нормативный акт призван отрегулировать деятельность любых поставщиков массовой информации. Так, к примеру, предполагается полный запрет на любую информацию из России, кроме негативной. Кроме того, нельзя будет транслировать вообще никаких выступлений российских чиновников, даже Путина, если он говорит о достижениях России.

В распоряжении издания «СТРАНА» оказался проект закона о медиа, разработанный Министерством культуры, который в ближайшее время внесут в Раду. Нормативный акт призван отрегулировать деятельность не только СМИ, но и любых поставщиков массовой информации, включая онлайн-кинотеатры.

Ещё на этапе разработки законопроекта о нём курсировали разные слухи. Например, власти прямо говорили, что введут уголовную ответственность за «дезинформацию», будут решать, кто журналист, а кто нет, а также блокировать интернет-сайты руками обновлённого Нацсовета, который будет курировать все медиа на Украине. В большинстве эта информация подтвердилась, кроме уголовной ответственности за недостоверную информацию. Её заменили на штрафы и ускоренную блокировку СМИ.

Главным органом, который будет осуществлять надзор за медиарынком, станет Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания. Он имеет полномочия решать, подпадает ли медиа под его юрисдикцию, и неважно, что это за компания: интернет, ТВ или газета.

В одной из статей законопроекта перечисляются виды информации, запрещённые к распространению на Украине. Часть из них — стандартные вещи вроде запрета на призыв к насильственной смене власти или оскорбления граждан по расовому и другим признакам. Однако некоторые пункты требуют особого внимания. Так, появился запрет на «оправдание оккупации части Украины, а также отрицание территориальной целостности страны».

«Теоретически, этот пункт можно трактовать как запрет говорить о любых позитивных процессах на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму (например, о постройке Крымского моста), которые в теории могут «оправдать оккупацию». Или, к примеру, нельзя будет говорить, что коммунальные тарифы в Донецке ниже, чем на подконтрольной территории Украины. То есть разрешается только критиковать жизнь за линией разграничения», — пишет издание.

Также устанавливается прямой запрет на позитивное изображение коммунистических деятелей СССР — от секретарей райкомов и выше, а также советских органов правопорядка. Исключение — можно хорошо показывать тех, кто развивал украинскую культуру и науку. А вот, например, говорить о том, сколько дорог, больниц, самолётов или заводов построили при коммунистах уже нельзя.

В этом же отрывке вскользь говорится и о запрете на позитивное изображение нацистов, но в отличие от истории с коммунистами — вообще без деталей. Поэтому непонятно, подпадает ли под действие этой статьи героизация дивизии СС «Галичина» и прочих коллаборантов из числа украинских националистов, которые сотрудничали с гитлеровцами во время войны.

Как отмечает издание, в законопроекте указывается, что перечисленные нормы — это лишь ориентиры для Нацсовета, которые может выписать по ним более детальные предписания. Поэтому можно ждать ещё более жёстких запретов.

Кроме того, ограничениям, связанным со «страной-агрессором», посвящён целый раздел законопроекта. Под них подпадают как сама россия, так и её некие «правопреемники».

Запрещаются к распространению материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, его должностных лиц и организаций. Это значит, что нельзя, например, транслировать вообще никаких выступлений российских чиновников, даже Путина, то есть полный запрет на любую информацию из России, кроме негативной.

Также запрещаются недостоверные материалы о «вооружённой агрессии и действиях государства-агрессора, его должностных лиц и организаций в случае, если следствием этого является разжигание вражды и ненависти или призывы к насильственному изменению территориальной целостности или конституционного строя». Это значит, что нельзя будет объективно освещать информацию из Донбасса, давать разные точки зрения, а достоверными признают, к примеру, лишь данные украинского генштаба.

Кроме того, запрещаются программы и материалы, кроме информационных и информационно-аналитических, в которых участвуют лица, внесённые в перечень угроз медиапространству Украины. Это означает, что в новостях писать об актёре Михаиле Пореченкове будет ещё можно, а вот выпустить передачу о его творчестве — нет.

«В тексте законопроекта делается довольно откровенное резюме: «Запрещается положительное освещение деятельности органов власти государства-агрессора. Информация об их деятельности должна подаваться при соблюдении принципов объективности и сбалансированности». Это значит, что нельзя просто написать — «Путин открыл мост, по которому поезда пойдут в Крым» — это слишком позитивно. Для «баланса» нужно будет добавить, что этот мост нарушает нормы международного права, что Крым аннексирован, а мост не простоит и месяца, как его смоет подводным течением», — заключает автор материала.