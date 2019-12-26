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«Хватит издеваться. Идите в...» — украинский журналист признал неспособность Киева вернуть Донбасс

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Киеву необходимо выступить с обращением, чтобы жители Донбасса, которые видят своё будущее с Украиной, переехали на подконтрольную Украине территорию. Как пишет «Диалог», от всех остальных, по мнению Гордона, нужно отгородиться на определённое время и строить успешное государство.
«Хватит издеваться. Идите в...» — украинский журналист признал неспособность Киева вернуть Донбасс
Reuters

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон сделал резкое заявление в отношении жителей Донбасса. Как пишет «Диалог», Гордон заявил, что он устал от постоянных требований от властей ДНР и ЛНР к Украине.

Журналист заявил, что необходимо выступить с обращением, чтобы жители Донбасса, которые видят своё будущее с Украиной, переехали на подконтрольную Украине территорию. От всех остальных нужно отгородиться на определённое время и строить успешное государство. 

При этом всем, кто поддерживает Россию, он посоветовал идти «в жопу»
 
«Хватит издеваться над Украиной и украинцами! Идите в жопу», — заявил Гордон.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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