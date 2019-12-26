«Хватит издеваться. Идите в...» — украинский журналист признал неспособность Киева вернуть Донбасс

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Киеву необходимо выступить с обращением, чтобы жители Донбасса, которые видят своё будущее с Украиной, переехали на подконтрольную Украине территорию. Как пишет «Диалог», от всех остальных, по мнению Гордона, нужно отгородиться на определённое время и строить успешное государство.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон сделал резкое заявление в отношении жителей Донбасса. Как пишет «Диалог», Гордон заявил, что он устал от постоянных требований от властей ДНР и ЛНР к Украине.

Журналист заявил, что необходимо выступить с обращением, чтобы жители Донбасса, которые видят своё будущее с Украиной, переехали на подконтрольную Украине территорию. От всех остальных нужно отгородиться на определённое время и строить успешное государство.

При этом всем, кто поддерживает Россию, он посоветовал идти «в жопу».

«Хватит издеваться над Украиной и украинцами! Идите в жопу», — заявил Гордон.