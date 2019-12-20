СТРАНА: в ЛНР планируют восстановить железнодорожное сообщение с Россией

Власти ЛНР заявили о намерении возобновить железнодорожное сообщение с Россией. Как передаёт «СТРАНА», глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что пока о конкретной дате запуска поездов говорить рано, поскольку многие участки железной дороги разрушены.

«Власти так называемой ЛНР» намерены возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, прерванное в 2014 году из-за боевых действий в Донбассе, пишет украинское издание «СТРАНА». Об этих планах рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Безусловно, в планах это всё есть. Мало того что это вопрос экономического характера, но, безусловно, это ещё и вопрос политического характера. Поезд Луганск — Москва в ближайшей перспективе будет пущен, он обязательно будет», — пообещал Пасечник.

Он также добавил, что пока о конкретной дате запуска поездов говорить рано, поскольку многие участки железной дороги разрушены. К тому же пути давно не ремонтировались, поэтому перед запуском их необходимо восстановить.