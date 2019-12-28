SZ: обмен пленными между Киевом и Донбассом — уже прорыв, но ещё не конец конфликта

Согласование обмена пленными до конца года между Украиной, ДНР и ЛНР является важным прорывом в рамках урегулирования конфликта на восточной Украине, пишет Süddeutsche Zeitung. Кроме того, на нормандском саммите в Париже были также согласованы прекращение огня и разминирование, однако достичь этих целей будет сложнее: согласно информации ОБСЕ, обстановка в Донецкой области остаётся неспокойной.
Украинское правительство согласовало с ДНР и ЛНР обмен пленными. Если он реально произойдёт, то станет важным прорывом в конфликте на Юго-Востоке Украины, пишет Süddeutsche Zeitung. Весь процесс должен будет контролироваться трёхсторонней группой, состоящей из представителей России, Украины и ОБСЕ. Точные масштабы обмена пока неизвестны, сообщает издание. Президент Украины Владимир Зеленский говорил о 100 пленных с донбасской стороны и 250 с украинской.
Как отмечает Süddeutsche Zeitung, обмен пленными до конца 2019 года является одним из важнейших результатов нормандского саммита, состоявшегося 9 декабря в Париже. Издание напоминает, что по окончании той встречи Ангела Меркель заявила: «мы сдвинулись с мёртвой точки». Кроме того, ещё до этого, в минувшем сентябре произошёл обмен 70 заключёнными между Россией и Украиной, что создало основу для роста доверия.
Что касается вопроса прекращения огня и разминирования, то достигнуть этих целей до конца нынешнего года будет значительно сложнее, считает Süddeutsche Zeitung. Ещё в ходе саммита в Париже Ангела Меркель назвала оговорённые сроки прекращения огня «очень амбициозными», а Владимир Зеленский признался, что пока не знает, как эта ситуация будет контролироваться. Согласно данным ОБСЕ, в минувший вторник в Донецкой области было зафиксировано около 80 взрывов. В прошлое воскресенье сообщалось о 370 взрывах.
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