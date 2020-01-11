Time: самая экологичная Олимпиада — в Токио спортсмены будут спать на картонных кроватях

На Летних Олимпийских играх, которые пройдут в этом году в Токио, олимпийцам придётся спать на кроватях из картона, пишет The Time. Такие каркасы, а также пластиковые элементы матраса пойдут в переработку, а выстроенные для Олимпийской деревни квартиры будут продавать и сдавать различные агентства недвижимости.

Каркасы кроватей в Олимпийской деревне на предстоящих играх в Токио будут сделаны из перерабатываемого картона, сообщает The Time. По словам Такэси Китадзимы, генерального менеджера деревни, эти кровати выдержат до 200 кг и будут прочнее, чем деревянные. Принимая во внимание бурные празднования — например, после завоевания золотой медали, — он отметил, что и картонная, и деревянная кровати сломаются, если на них прыгать.

Как рассказывает издание, каркасы олимпийских кроватей после состязаний пойдут на изделия из бумаги, а части матраса (не из картона) переработают в пластиковые продукты. Идея состоит в том, чтобы сделать мебель из материалов, которые можно будет повторно использовать после Олимпиады и Паралимпиады. Однако картонные каркасы и подпорки придадут комнатам спартанский вид.

В четверг организаторы представили кровати и другую мебель в своей штаб-квартире. По их словам, впервые кровати и постельное бельё для олимпийцев готовится из возобновляемых материалов. Олимпийская деревня будет полностью укомплектована в июне.

Американский журнал напоминает, что Летние Олимпийские игры начнутся 24 июля, а Паралимпийские — через месяц и один день. Олимпийскую деревню строят вдоль Токийского залива, она будет состоять из 21 многоэтажного здания, где разместятся 18 тыс. кроватей. В ближайшие годы планируется создать ещё больше строительных объектов.

В рекламе различных агентств недвижимости говорится, что эти здания после игр продадут или будут сдавать за сумму от 54 млн йен (около $500 тыс.), а окончательная цена может превысить эту цифру в 3—4 раза. Согласно рекламным брошюрам, многие помещения будут немного больше, чем обычные квартиры в Токио с общей площадью 60—70 м2. Некоторые опасаются, что такие квартиры наводнят рынок и негативно повлияют на стоимость недвижимости.