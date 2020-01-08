Экс-глава Пентагона: миротворцем между Ираном и США может стать Владимир Путин
Военнослужащие американской армии покинули две базы в Сирии и отправились в Ирак.
Известный итальянский модельер и предприниматель Джорджио Армани заявил, что может приобрести футбольный клуб «Милан».
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который анонсировал новые экономические санкции против Ирана.
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
Экс-полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов пройдёт зимние сборы с казанским «Рубином».
Ванда Нара, жена и агент форварда ПСЖ Мауро Икарди заявила, что не знает, в каком клубе её муж продолжит карьеру.
Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж не встретился с маршалом Халифой Хафтаром и премьером Италии Джузеппе Конте в Риме. В настоящий момент он направляется обратно в Триполи.
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не примет участия в этапе Кубка мира в немецком Дрездене.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона готова помочь Украине в связи с крушением украинского самолёта в Иране.
Форвард московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов может продолжить свою карьеру в «Урале».
Регионы России заработали 864 млн рублей с момента введения курортного сбора, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минкавказа.
Участниками проекта «Активное долголетие» в Московской области стали более 40 тыс. человек, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства социального развития.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Европейский союз и Белоруссия подписали соглашение об упрощении выдачи виз.
Российский экипаж команды «КамАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова победил на четвёртом этапе ралли-рейда «Дакар-2020», который проходит в Саудовской Аравии.
Синоптики рассказали о погоде в Оренбургской области в четверг, 9 января, передаёт RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС.
Президент США Дональд Трамп заявил, что потребует от НАТО более активного участия в процессах на Ближнем Востоке.
МИД Ирака осудил ракетные удары Ирана по американским военным базам на иракской территории и заявил о намерении вызвать иранского посла.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова открыла свой виртуальный музей коньков.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона введёт новые экономические санкции против Ирана.
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что факт отсутствия форварда «Вашингтон Кэпиталз» на втором Матче звёзд подряд вызывает у него обеспокоенность.
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Голубовское.
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА на гостевой площадке обыграл соседей из «Динамо».
Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2020 в Токио не будет рассматриваться до окончательного решения в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Во Владимирской области организовали проверку по факту смерти многодетной матери, сообщает kp.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
Пункты приёма новогодних ёлок откроются в пятницу, 10 января, в Казани, сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт мэрии.
Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с URA.RU оценил ситуацию с полётами над Ираном.
Власти Кипра разрешили США развернуть у себя группу быстрого реагирования для эвакуации американцев и персонала американских дипломатических миссий с Ближнего Востока.
Менеджер российского бойца смешанных единоборств Петра Яна Саят Абдрахманов рассказал, когда может пройти следующий поединок его подопечного.
Граждане России, похищенные пиратами с судна в Нигерии, освобождены. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.
Россиянин Андрей Рублёв победил представителя Казахстана Михаила Кукушкина в борьбе за выход в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе.
Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Польши в стране Бартоша Цихоцкого из-за заявлений, сделанных им в отношении Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал запуск газопровода «Турецкий поток».
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, взорвавшего гранату в общежитии в Одессе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ракетные удары Ирана по американским базам в Ираке, назвав их свидетельством эскалации конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, как украинская компания намерена потратить полученные от «Газпрома» $2,9 млрд
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Персидском заливе после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
Президент США Дональд Трамп намерен сделать заявление по поводу Ирана.
В Екатеринбурге не смогли приземлиться три самолёта, сообщает URA.RU.
В МЧС Московской области выпустили предупреждение в связи с ожидающимися в ночь на 9 января в Москве и Подмосковье мокрым снегом, дождём и гололедицей.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT оценил значение запуска газопровода «Турецкий поток» для мировой энергетики.
Иранские власти не собираются передавать бортовые самописцы разбившегося самолёта «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Boeing 737-800 Соединённым Штатам и компании Boeing.
Эстонский лидер Керсти Кальюлайд заявила, что Эстония поддерживает Соединённые Штаты в действиях против Ирана.
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал официальный старт работы газопровода «Турецкий поток».
Бразильский полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо заявил, что начал переговоры с клубом относительно нового контракта.
Полиция столицы Канады сообщила, что в городе произошла стрельба, в результате которой пострадало большое число людей.
Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о взяточничестве.
Валентина Чеботарёва, тренер российского фигуриста Михаила Коляды, заявила, что у спортсмена всё в порядке со здоровьем.
В Московской области изменили порядок предоставления ежемесячной выплаты на первого ребёнка, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.