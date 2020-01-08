Экс-глава Пентагона: миротворцем между Ираном и США может стать Владимир Путин

Бывший министр обороны США при Билле Клинтоне Уильям Коэн заявил в эфире CNBC, что, по его мнению, российский президент вполне может вмешаться в противостояние США и Ирана и исполнить роль миротворца. И такая перспектива вызывает у него оптимизм.

Российский президент Владимир Путин может стать посредником в урегулировании напряжённости между США и Ираном. Такое предположение высказал в эфире CNBC бывший министр обороны США при Билле Клинтоне Уильям Коэн.

«Я думаю, что президент Путин попытается вмешаться и сыграть роль миротворца, — приводит CNBC в статье его слова. — Думаю, что Путин вмешается и скажет: «Дай, Дональд, я решу для тебя эту проблему».

Как отмечает автор статьи, Россия недавно укрепила свои отношения с Ираном и заработала себе позиции в этой стране, которую США считают страной-изгоем. Кроме того, Путин в субботу должен встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также на днях общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Германия и Франция пытаются сохранить ядерную сделку с Ираном от 2015 года.

«Я с несколько большим оптимизмом смотрю на то, что Россия вмешается в качестве миротворца», — приводит CNBC слова Коэна. Он также считает, что участие России может привести к уходу США из Ирака, что поможет Кремлю укрепить присутствие в этой стране — как в Сирии после вывода американских войск.