Telegraph: в Уэльсе из-за фанатов Гарри Поттера убрали памятник домашнему эльфу Добби
Как отмечает издание, в настоящий момент памятник уже убрали, а само место теперь находится под охраной.
В результате крушения самолёта Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, сообщает агентство Suna со ссылкой на официального представителя вооружённых сил страны.
Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил о переходе в команду полузащитника Деяна Кулусевски из «Аталанты».
В результате столкновения маршрутного автобуса с легковым автомобилем в Арзамасском районе Нижегородской области погибли два человека и ещё девять получили травмы.
Пресс-служба Министерства финансов Украины сообщила, что государственный бюджет за 2019 год сведён с дефицитом в 72,4 млрд гривен.
Лучший бомбардир в истории сборной Англии по футболу Уэйн Руни дебютировал в составе клуба «Дерби Каунти».
В Херсонской области в результате возгорания погибли два человека.
Защитник лондонского футбольного клуба «Арсенал» Калум Чамберс выбыл на длительный срок из-за травмы колена.
Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине, связанной с чествованием Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у восточного побережья Японии.
Московский клуб «Спартак» не отпустил защитника Айртона в олимпийскую сборную Бразилии по футболу на матчи отборочного турнира летних Игр 2020 года в Токио.
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал победу национальной команды над сборной Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал завоевание российскими хоккеистками бронзовых наград юниорского чемпионата мира среди игроков до 18 лет.
Итальянский футбольный клуб «Сампдория» намерен досрочно вернуть петербургскому «Зениту» аргентинского форварда Эмилиано Ригони из аренды.
В Судане разбился военный самолёт «Антонов», на борту которого, предположительно, находились чиновники. По имеющимся данным, он упал недалеко от города Эль-Генейна. Предполагается, что он потерпел крушение вскоре после взлёта.
В Донецкой области полиция задержала мужчину, который 1 января бросил во двор знакомых гранату.
Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой США в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования двух человек в результате хлопка бытового газа в квартире жилого дома в Твери.
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по итогам декабря 2019 года.
В Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона протестующих против пенсионной реформы.
Итальянский футбольный клуб «Милан» провёл официальную презентацию шведского форварда Златана Ибрагимовича в качестве нового игрока команды.
Следователи выяснили, из-за чего произошла утечка газа, приведшая к хлопку в квартире дома в Твери.
Поляк Роберт Кубица стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Alfa Romeo на сезон 2020 года.
Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе Кемерово — Промышленная.
Единственный в истории четырёхкратный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе пуэрториканец Карлос де Леон умер в возрасте 60 лет.
Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед не сможет помочь своей команде в предстоящем матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Анадолу Эфесом»
Министр обороны США Марк Эспер заявил о готовности американской стороны ответить на «плохое поведение» КНДР.
Первый игрок из Европы в женской Национальной баскетбольной ассоциации россиянка Елена Баранова прокомментировала смерть бывшего комиссионера лиги Дэвида Стерна.
Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым российской территорией.
Компания из Абу-Даби East Streets Investments стала новым владельцем английского футбольного клуба «Чарльтон Атлетик».
Американский и турецкий лидеры Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом пишет газета Hürriyet, ссылаясь на пресс-службу президента Турции.
Независимый аудит деятельности департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) выявил острую нехватку ресурсов для обеспечения его оптимальной деятельности.
Главный тренер сборной Швейцарии Тьерри Патерлини прокомментировал поражение от национальной команды России в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
В районе села Агаповка произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.
В Пензенской области задержали мужчину, подозреваемого в организации преступной группы, которая вовлекала девушек в занятие проституцией. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Санкт-Петербурге, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Сборная Канады одержала победу над национальной командой Словакии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Опубликованное в сети видео с применением силы к заключённым в кемеровском СИЗО относится к 2017 году, по факту инцидента проведена проверка, виновные наказаны. Об этом заявили в пресс-службе ФСИН России по Кемеровской области.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу национальной команды над сборной Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Советник президента Федерации хоккея России (ФХР) по вопросам женского хоккея Михаил Чеканов прокомментировал завоевание российскими хоккеистками бронзовых наград юниорского чемпионата мира среди игроков до 18 лет.
В МИД Египта прокомментировали решение парламента Турции одобрить законопроект, который позволяет отправлять военных в Ливию.
Два человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Кировском районе Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Астраханской области.
Нападающий сборной России Дмитрий Воронков прокомментировал победу над национальной командой Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал эпизод с удалением нападающего Василия Подколзина в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с национальной командой Швейцарии.
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Оренбургской области в пятницу, 3 января, сообщает RIA56 со ссылкой на региональное МЧС.
На южном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена началось строительство последнего тоннеля, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что надеется, что в ближайшее время украинская и американская стороны согласуют новую дату визита госсекретаря США Майка Помпео на Украину.
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что по итогам 2019 года компания снизила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 млрд кубометров газа.
Новый год в центре Санкт-Петербурга отметили 2 млн человек, передаёт Newinform. В 2018-м число празднующих составило около 1,5 млн.
Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев подтвердил, что завершил свою спортивную карьеру.
Главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения Сергей Абдулов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о смерти заслуженного деятеля науки и техники России Александра Благонравова.