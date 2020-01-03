Telegraph: в Уэльсе из-за фанатов Гарри Поттера убрали памятник домашнему эльфу Добби

Британским властям пришлось убрать установленный на побережье Уэльса памятник домашнему эльфу Добби, персонажу серии романов о Гарри Поттере, пишет The Daily Telegraph. Как поясняет издание, власти пошли на этот шаг, поскольку приток фанатов поттерианы начал представлять угрозу для местной экосистемы.

Памятник в честь домашнего эльфа Добби, персонажа книг и фильмов о Гарри Поттере, пришлось перенести из идиллического места на побережье Уэльса, поскольку фанаты этой серии романов начали представлять угрозу для окружающей среды, пишет The Daily Telegraph.

Как напоминает издание, Добби погибает в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти», основанном на одноимённой книге Джоан Роулинг, и его хоронят на пустынном пляже.

Житель Пембрукшира некоторое время назад поставил памятник на том месте, где по фильму было захоронено тело убитого домашнего эльфа.

Новость об этом быстро разнеслась по соцсетям, и к памятнику хлынула волна фанатов Гарри Поттера. В результате местные дюны, на которые ранее редко ступала нога человека, оказались в опасности.

Чтобы сохранить местную экосистему, Национальный фонд исторических памятников и живописных мест Британии убрал мемориальную надпись, которая гласила: «Добби — свободный эльф Пембрукшира».

«Должен сказать, что я был шокирован. Я не ожидал, что она привлечёт столько внимания, — заявил автор памятной надписи Джон Гоубл. — Я действительно хотел, чтобы люди сюда приезжали. К сожалению, я просто не понимал, какой урон могут нанести те, кто гуляет в этом красивом, но хрупком уголке мира».



Как отмечает издание, в настоящий момент памятник уже убрали, а само место теперь находится под охраной.