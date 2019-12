Hill: американский ВПК «обленился» и боится соперничества с Китаем

Военно-промышленный комплекс США развратили лёгкие деньги: привычные ближневосточные конфликты сулят большие прибыли и не требуют инновационных вооружений, рассуждает ведущий The Hill Саагар Энджети. По его словам, Америке следует сосредоточиться на геополитическом противостоянии с Китаем, однако это потребовало бы напряжённой работы, от которой американская оборонка уже отвыкла.

КРИСТАЛ БОЛЛ, ведущая The Hill: Итак, что ещё у вас есть?



СААГАР ЭНДЖЕТИ, ведущий The Hill: Вопрос номер три. Прерит Сети спрашивает: «Даже если сильному президенту удастся вывести все войска из Афганистана, существует ли реальная вероятность того, что какой-либо президент по-настоящему преодолеет военно-промышленный комплекс, учитывая его вездесущее влияние, глубоко укоренившееся в системе?» Что думаете, Кристал?



КРИСТАЛ БОЛЛ: Трудный вопрос. Действительно трудный. Ведь, как мы уже говорили в этой программе, если вы хотите проложить иной путь, вы должны быть настолько непоколебимы и не склонны к компромиссу… и готовы к ударам, которые обрушат на вас средства массовой информации, сливая информацию и заявляя, что вы слишком мягки по отношению к терроризму, что вы ставите под угрозу национальную безопасность и так далее…



Прибавьте это к денежным потокам в городе (Вашингтоне. — ИноТВ) — это деньги, выделенные на ряд проектов, военных проектов в каждом округе страны. Это поистине трудно. Наверное, чтобы всерьёз взяться за эту проблему, потребуется заняться и деньгами в политике, и совершенно новой Демократической или Республиканской партией, придётся создавать институты, аналитические центры — в рамках наукоёмкого труда по разработке нового подхода к национальной безопасности. Всё это необходимо, чтобы действительно справиться с задачей.



СААГАР ЭНДЖЕТИ: То есть, Прерит, ответ на ваш вопрос: нет.



(Смеются.)



КРИСТАЛ БОЛЛ: Я стараюсь не терять надежды.



СААГАР ЭНДЖЕТИ: Хочу привести один пример. Знаете, я активно выступаю за переориентацию стратегии США с Ближнего Востока на Азиатско-Тихоокеанский регион, в частности на Китай и соперничество с этой державой. Интересно, что военно-промышленному комплексу ненавистна идея реального геополитического соперничества с Китаем. Почему? Потому что они уже давно обленились, получая от нас чеки на сотни миллиардов долларов на строительство громадных продвинутых систем вооружения для «ударов по террористам». То есть их оружию даже необязательно быть эффективным, потому что вооружение противника настолько ниже по цепочке ценности.



Они обожают ближневосточные войны. Они обожают нефть. Потому что у них есть вся эта налаженная инфраструктура. И им на самом деле можно не создавать инноваций и ничего не делать! И получать миллионы. Но в случае с Китаем им пришлось бы действительно делать свою работу, создавать инновации, производить новые самолёты, противостоять реальному противнику. А им этого, по правде говоря, не хочется. Они даже не умеют хорошо делать то, что им положено делать.



КРИСТАЛ БОЛЛ: Вспомним, что мы узнали из опубликованного The Washington Post доклада об Афганистане. Такие суммы денег…



СААГАР ЭНДЖЕТИ: Это просто чеки для обналичивания.



КРИСТАЛ БОЛЛ: Всё это потрачено впустую, ни на что. McKinsey была в доле. Все просто наживались, по сути, ничего не делая в Афганистане, не решая никаких проблем.



СААГАР ЭНДЖЕТИ: Если подумать, эта одна из крупнейших схем по передаче денег в истории США. Подумайте, кому эти деньги достались и что мы получили взамен.



КРИСТАЛ БОЛЛ: Да уж.



Дата выхода в эфир 29 декабря 2019 года.