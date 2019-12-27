FAZ: база разведывательных дронов НАТО на Сицилии позволит альянсу следить за российской военной активностью

Первый разведывательный дрон Global Hawk уже доставлен на авиабазу Сигонелла на Сицилии, пишет Frankfurter Allgemeine: он стал частью подразделения наземной разведки НАТО, задачей которого будет наблюдение за происходящим на границах альянса. Дроны будут способны следить за территорией России и Северной Африки. Впрочем, у всего проекта остаётся одна неразрешённая проблема: американские дроны должны получить разрешение на полёты в Европе.

Разведывательный дрон Global Hawk способен действовать на высоте до 19 км, пишет Frankfurter Allgemeine: если бы он пролетал над Франкфуртом, то мог бы точно распознать автомобиль на дороге в Кёльне.

Однако сейчас он находится на Сицилии: в конце ноября его доставили туда прямиком из Калифорнии. Теперь он является гордостью нового подразделения наземной разведки НАТО (AGS). «Для нас это словно рождественский подарок», — приводит издание слова одного из местных солдат.

Сейчас гарнизон сицилийской авиабазы Сигонелла готовится к доставке следующих экземпляров Global Hawk. Полностью флот дронов будет укомплектован уже после Нового года. Обслуживать его будет гарнизон из 600 человек, пятая их часть — из немецкой армии. Пока солдаты работают во временных постройках, однако их будущие жилища уже возводятся. Ожидается, что все работы будут завершены через три года — и тогда НАТО провозгласит «полную боеготовность» AGS.

Разведывательные дроны наблюдают за воздушным пространством. Все остальные данные члены альянса предоставляют по мере надобности. Раньше так было и с данными спецслужб: какие ракеты Россия переправила в Калининград? Как много подлодок находится в Севастополе? Где проходят учения подразделений на границе с Эстонией? Раньше НАТО могло получить информацию об этом, только если какая-либо из стран-членов (как правило, США) делилась с ним своими разведывательными данными. Теперь же НАТО будет само получать сведения о том, что происходит на границах альянса.

Расположение базы на Сицилии стратегически выгодно, отмечает Frankfurter Allgemeine: дроны могут быстро выходить в международное воздушное пространство и обозревать территорию Северной Африки, так же как и России. Топлива хватает на 30 часов полёта: достаточно для того, чтобы достичь любого уголка Европы. Сам полёт управляется дистанционно.

Как отмечает издание, у всего проекта есть одна неразрешённая проблема: разрешение на полёты Global Hawk в Европе. У Германии уже есть опыт неудачи с дроном Euro Hawk, который должен был улавливать электронные сигналы. Чтобы он мог летать в Германии, требовалась сложная процедура по приведению в соответствие с немецкими стандартами и составление многочисленных документов, на что потребовались дополнительные сотни миллионов евро. В итоге Минобороны ФРГ свернуло проект.

Впрочем, нынешний командир ASG Фолькер Самманс должен был извлечь правильные уроки из той истории, считает Frankfurter Allgemeine. По словам Самманса, итальянские ведомства не повторили ошибок Германии и должны допустить Global Hawk в соответствии с американскими стандартами.

Издание информирует, что с помощью пяти дронов НАТО сможет на постоянной основе отслеживать ситуацию в двух регионах. В случае осуществления военных операций Global Hawk сможет вылетать за территорию альянса для поддержки войск. Предполагается, что он будет следить за подвижными наземными целями, чтобы защитить подразделения от атак. Кроме того, возможно применение дронов в гуманитарных целях: в частности, речь идёт о помощи при лесных пожарах, землетрясениях и катастрофах, наподобие аварии на АЭС «Фукусима».