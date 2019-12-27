CBS News: с помощью совместных учений Иран пытается укрепить сотрудничество с Россией и Китаем

Вооружённые силы Ирана вместе с Россией и Китаем проведут совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана, сообщает CBS News со ссылкой на представителя иранского оборонного ведомства генерала Абольфазла Шекарчи.

Эти манёвры пройдут в то самое время, когда Соединённые Штаты укрепляют своё военное присутствие в Саудовской Аравии, отмечается в статье.

Подобные трёхсторонние учения состоятся впервые. Они стартуют в субботу и продлятся четыре дня. Тегеран, как поясняется в статье, таким образом стремится усилить военное сотрудничество с Пекином и Москвой на фоне беспрецедентных санкций со стороны Вашингтона.

По словам Шекарчи, совместные манёвры нацелены на укрепление региональной безопасности и будут проходить в том числе и в Оманском заливе. Предстоящие учения воспринимаются как ответ на недавние манёвры США и их союзника в регионе Саудовской Аравии. Причём в последних Китай также принимал участие.

После недавнего обострения напряжённости в Персидском заливе, в том числе атак на нефтяные танкеры и удара по саудовским нефтяным объектам, США отправили в регион свой военный контингент и развернули в Саудовской Аравии дополнительные системы противоракетной обороны.

Хотя ответственность за атаку на нефтяные объекты Эр-Рияда взяли на себя союзники Ирана — йеменские хуситы, однако, по мнению США, именно Тегеран стоит за этой операцией.

Иранские власти отвергли свою причастность к этому нападению и предупредили, что ответная атака по их стране приведёт к «полномасштабной войне», сообщает CBS News.