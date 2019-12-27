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CBS News: с помощью совместных учений Иран пытается укрепить сотрудничество с Россией и Китаем

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В ближайшую субботу стартуют совместные военно-морские учения с участием России, Ирана и Китая, сообщает CBS News. Как отмечается в статье, Тегеран с помощью этих манёвров стремится укрепить сотрудничество с Москвой и Пекином на фоне беспрецедентных санкций со стороны США.
CBS News: с помощью совместных учений Иран пытается укрепить сотрудничество с Россией и Китаем
Reuters
Вооружённые силы Ирана вместе с Россией и Китаем проведут совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана, сообщает CBS News со ссылкой на представителя иранского оборонного ведомства генерала Абольфазла Шекарчи.
 
Эти манёвры пройдут в то самое время, когда Соединённые Штаты укрепляют своё военное присутствие в Саудовской Аравии, отмечается в статье.
 
Подобные трёхсторонние учения состоятся впервые. Они стартуют в субботу и продлятся четыре дня. Тегеран, как поясняется в статье, таким образом стремится усилить военное сотрудничество с Пекином и Москвой на фоне беспрецедентных санкций со стороны Вашингтона.
 
По словам Шекарчи, совместные манёвры нацелены на укрепление региональной безопасности и будут проходить в том числе и в Оманском заливе. Предстоящие учения воспринимаются как ответ на недавние манёвры США и их союзника в регионе Саудовской Аравии. Причём в последних Китай также принимал участие.
 
После недавнего обострения напряжённости в Персидском заливе, в том числе атак на нефтяные танкеры и удара по саудовским нефтяным объектам, США отправили в регион свой военный контингент и развернули в Саудовской Аравии дополнительные системы противоракетной обороны.
 
Хотя ответственность за атаку на нефтяные объекты Эр-Рияда взяли на себя союзники Ирана — йеменские хуситы, однако, по мнению США, именно Тегеран стоит за этой операцией.
 
Иранские власти отвергли свою причастность к этому нападению и предупредили, что ответная атака по их стране приведёт к «полномасштабной войне», сообщает CBS News.
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CBS NEWS США Северная Америка
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