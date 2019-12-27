CBS News: с помощью совместных учений Иран пытается укрепить сотрудничество с Россией и Китаем

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Тактаров: успехи Хабиба начались после нашего разговора
Бывший чемпион UFC Олег Тактаров рассказал о своей роли в успехах бойца Хабиба Нурмагомедова.
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Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у берегов Камчатки
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у берегов Камчатки. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
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Наставник сборной Канады: российская молодёжь очень опасна
Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер поделился мнением о российской команде после победы над американцами (6:4) в стартовом матче молодёжного чемпионата мира по хоккею.
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Более 30 летательных аппаратов провели разведку у границ России за неделю
В Минобороны России сообщили, что 34 летательных аппарата провели разведку вдоль границ России с 20 по 27 декабря.
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Рашфорд заявил о желании прыгать как Роналду
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд в шутку сравнил себя с бывшим игроком этой команды Криштиану Роналду, ныне защищающем цвета итальянского «Ювентуса».
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Глава МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что иностранные государства не смогут оказать давление на Таллин из-за ситуации с ограничением работы Sputnik на территории республики.
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«Ливерпуль» разгромил «Лестер» благодаря дублю Фирмино
Лидер турнирной таблицы АПЛ «Ливерпуль» крупно переиграл в гостях «Лестер» (4:0).
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Сульшер: несправедливо проводить два матча за три дня
Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды над «Ньюкаслом» (4:1) в 19-м туре АПЛ.
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В Минобороны заявили о наличии вопросов к США по выполнению СНВ-III
Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что у ведомства есть вопросы к США по выполнению положений Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
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«Арсенал» усилился игроком сборной Белоруссии по футболу
Тульский «Арсенал» приобрёл у солигорского «Шахтёра» 22-летнего полузащитника Валерия Громыко.
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Спасатели ликвидировали открытое горение в торговом павильоне в Абакане
Открытое горение в торговом павильоне в Абакане ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Бакаев объяснил, почему «Спартак» вылетел из Лиги Европы
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказал своё мнение о причинах низких результатов команды в конце лета и в начале осени 2019 года, из-за чего был уволен главный тренер красно-белых Олег Кононов.
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Дело о покушении на Фролова передано в центральный аппарат СК
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело о покушении на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
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США будут следить за морскими учениями России, Китая и Ирана
Официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон заявил, что Пентагон будет наблюдать за совместными военно-морскими учениями России, Китая и Ирана в Оманском заливе.
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Голкипер «Краснодара» Сафонов: на данный момент даже не мечтаю о вызове в сборную
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказал мнение о своём возможном попадании в заявку сборной России на предстоящий чемпионат Европы по футболу 2020 года.
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Сборная Канады победила команду США на МЧМ по хоккею
Сборная Канады одержала победу над национальной командой США в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Волчек
Президент России Владимир Путин всегда восхищался талантом художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек, он выразил соболезнования в связи с её кончиной.
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В Абакане горит торговый павильон на площади 1500 квадратных метров
В Абакане загорелся торговый павильон на площади 1500 кв. м. Об этом сообщили в МЧС.
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Эксперт назвала фавориток ЧР в женском одиночном катании
Мастер спорта по фигурному катанию, эксперт Эмма Гаджиева высказала мнение о фаворитках соревнований в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.
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Представительница Санкт-Петербурга стала победителем премии «Студент года — 2019»
В номинации «Лидер года» национальной премии «Студент года — 2019» победила представительница Санкт-Петербурга Софья Лазерсон, сообщает Пятый канал.
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ПНС Ливии запросило у Турции военную помощь
Правительство национального согласия Ливии официально запросило военную помощь у Турции.
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Брагин считает, что Соколова не дисквалифицируют за эпизод с травмой Лауко
Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал эпизод с травмой чешского нападающего Якуба Лауко, участником которого стал форвард российской команды Егор Соколов.
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Тренер сборной Чехии не увидел нарушения правил со стороны Соколова в эпизоде с травмой Лауко
Главный тренер молодёжной сборной Чехии Вацлав Варада прокомментировал эпизод с травмой нападающего Якуба Лауко, участником которого стал нападающий сборной России Егор Соколов.
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Володин выразил соболезнования в связи со смертью Волчек
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек, передаёт «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу палаты.
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После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила дело после ДТП с участием автобуса в Липецкой области, который следовал по маршруту Москва — Тбилиси.
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Сокуров назвал Волчек удивительным человеком
Режиссёр Александр Сокуров в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о смерти народной артистки СССР Галины Волчек.
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Число выданных автокредитов в России выросло на 21,2% в декабре
Количество выданных автокредитов в России выросло на 21,2% в декабре, сообщает Udm-info.ru со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй и аналитического агентства «Автостат».
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Калягин выразил соболезнования в связи со смертью Волчек
Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин в беседе с kp.ru выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек.
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В Кемерове прошёл парад Дедов Морозов
В центре Кемерова состоялся масштабный парад Дедов Морозов, сообщает Пятый канал.
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В Кирове начали проверку магазинов, где может продаваться снюс
В Кирове начали внепланово проверять торговые точки, где может продаваться снюс. Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на управление Роспотребнадзора.
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Владимир Винокур заявил, что Галина Волчек войдёт в историю России
Руководитель Государственного театра пародий Владимир Винокур в беседе с kp.ru прокомментировал сообщение о смерти народной артистки СССР Галины Волчек.
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Крым получил более 2,5 млрд рублей прямых налоговых поступлений от туротрасли
За девять месяцев 2019 года Крым получил более 2,5 млрд рублей прямых налоговых поступлений от туристической отрасли, передаёт «Крыминформ».
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Эксперт оценил новые правила регистрации автомобилей
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал новые правила регистрации автомобилей.
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Шахназаров назвал смерть Волчек огромнейшей потерей для театра
Режиссёр Карен Шахназаров в беседе с kp.ru выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек.
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Похороны Волчек пройдут 29 декабря на Новодевичьем кладбище
Похороны художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек пройдут 29 декабря на Новодевичьем кладбище.
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Власти Псковской области приняли участие в акции «Ёлка желаний»
Глава Псковской области Михаил Ведерников принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний», сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
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В Оренбургской области утвердили дорожную карту для улучшения инвестклимата
В Оренбургской области утвердили дорожную карту для улучшения инвестиционного климата, сообщает RIA56.
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ЦСКА победил «Милан» в матче баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА одержал победу над итальянским «Миланом» в матче 16-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
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В Истре прошла церемония награждения лауреатов премии «Наше Подмосковье»
В Истре прошла церемония награждения лауреатов конкурса на соискание ежегодных премий «Наше Подмосковье», сообщает телеканал «360».
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Юрий Николаев назвал Волчек необыкновенным человеком
Телеведущий Юрий Николаев в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал сообщение о смерти народной артистки СССР Галины Волчек.
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Эксперт поддержал новые правила регистрации автомобилей
Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал новые правила регистрации автомобилей.
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Евгений Стеблов назвал смерть Волчек большой потерей для всего российского театра
Первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России Евгений Стеблов в беседе с НСН выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек.
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В Сочинском нацпарке локализовали лесной пожар
На территории Сочинского национального парка в Лазаревском районе локализовали лесной пожар, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу природного комплекса.
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СК начал проверку после ДТП с автобусом под Липецком
Следователи начали проверку после того, как в Липецкой области перевернулся рейсовый автобус.
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Станислав Дужников назвал смерть Волчек великой потерей
Актёр МХАТ Станислав Дужников в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщение о смерти народной артистки СССР Галины Волчек.
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Брусникина рассказала о главных качествах Волчек
Театральный режиссёр, актриса, художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина прокомментировала RT сообщение о смерти художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек.
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Дубль Марсьяля помог МЮ разгромить «Ньюкасл» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Додон предложил провести выборы президента 8 ноября 2020 года
Президент Молдавии Игорь Додон предложил назначить выборы главы государства на 8 ноября 2020 года.
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Детские игровые зоны появятся в больницах по всему Подмосковью
Детские игровые зоны появятся в больницах по всей Московской области, сообщает телеканал «360».
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Прощание с Галиной Волчек состоится 29 декабря
Прощание с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек пройдёт 29 декабря.