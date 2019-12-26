FAZ: лишь один немецкий депутат владеет китайским — языком главного торгового партнёра Германии

КНР является важнейшим торговым партнёром Германии, пишет Frankfurter Allgemeine, однако среди депутатов немецкого бундестага практически никто не владеет китайским языком. Это касается даже членов немецко-китайской парламентской группы. Знаниями китайского может похвастать только Алис Вайдель, представляющая партию «АдГ».

Все говорят о Китае, в том числе и депутаты бундестага, пишет Frankfurter Allgemeine: они хотят понять Китай и, в свою очередь, быть понятными им. КНР является важнейшим торговым партнёром Германии, и чтобы подобное положение дел сохранялось, политики, прежде всего, должны говорить друг с другом.

Издание отмечает, что знание языка партнёра производит в подобных случаях особое впечатление. Однако среди депутатов немецкого бундестага практически никто не владеет китайским и не учит его в данный момент, в том числе и члены немецко-китайской парламентской группы, такие как Дагмар Шмидт из партии СДПГ и Рой Кюне из ХДС.

Говорить по-китайски может депутат из фракции «Свободных демократов» Йоханнес Фогель, однако сам он не переоценивает свои знания, пишет Frankfurter Allgemeine. Пять лет назад «Свободные демократы» не прошли в бундестаг — и неуверенный в своём карьерном будущем Фогель посвятил три месяца изучению китайского в Китае. Каждый день он уделял языку по шесть часов и к концу обучения мог заказывать еду, говорить на незначительные темы и «объяснять таксистам маршрут, даже будучи слегка подшофе». Кроме того, Фогель уже многое успел забыть.

Остаётся только партия «АдГ», пишет издание. Сопредседатель фракции Алис Вайдель написала свою докторскую работу о китайской пенсионной системе, много лет прожила в Китае и усиленно учила китайский — единственная в своей партии и, похоже, во всём бундестаге. По словам самой Вайдель, её знаний хватает на то, чтобы читать финансовые отчёты, новости фондового рынка и прочие тексты на тему финансов. Кроме того, она заверила, что использует китайский в политике, поскольку он позволяет лучше понять китайскую культуру и менталитет.

Для депутатов, которые также желают овладеть китайским, существует федеральное ведомство иностранных языков, предлагающее занятия более чем по 50 иностранным языкам, резюмирует Frankfurter Allgemeine.