Санкции против России можно сравнить с лекарством, которое не помогает, а делает лишь хуже — такое мнение высказал депутат бундестага Клаус Эрнст в своей беседе с Deutschlandfunk. Политик подчеркнул, что санкции не смогли изменить ситуацию с Крымом и юго-востоком Украины и вместе с тем стоили немецкой экономике миллиарды евро.
Глава комитета бундестага по экономике Клаус Эрнст раскритиковал слова Урсулы фон дер Ляйен о том, что санкции в отношении России не будут отменены, пишет Deutschlandfunk.
По словам Эрнста, антироссийские санкции можно сравнить с лекарством, которое либо не действует, либо наносит ещё больший вред. С политической точки зрения, штрафные меры не оказали никакого эффекта: в частности, они не привели к разрядке ни в вопросе Крыма, ни в вопросе юго-востока Украины. С экономической точки зрения, санкции нанесли Германии ущерб — в том числе и потому, что Россия начала сближение с Китаем. Согласно данным восточного комитета германской экономики, за пять лет убытки от санкций составили миллиарды евро.
Deutschlandfunk напоминает, что недавно на полях форума «Петербургский диалог» состоялись переговоры российского и немецкого министров иностранных дел — Сергея Лаврова и Хайко Мааса. Лавров обвинил Германию в проведении антироссийской политики, а также отметил, что весь ЕС в целом находится под давлением США. В свою очередь Маас заверил своего коллегу, что ФРГ желает восстановления утраченного доверия между двумя странами.
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