Журналист Independent отправил всех, кто ищет демократию, в Уругвай

Тем британцам, кто не доволен обстановкой в своей стране, журналист Independent советует ехать в Уругвай. Он исследовал положение во многих странах мира и пришёл к выводу, что именно в Уругвае можно рассчитывать и на комфортные условия для жизни и на тёплый приём.

Существует ли ещё в мире «социально-демократический рай», в котором можно было бы поселиться, задаётся вопросом журналист Independent. Обычно те, кто хочет уехать из Великобритании, задумываются о скандинавских странах, потому что те создали общество процветания и социальной безопасности. Однако теперь картину там портят крайне правые группы, которые пришли во власть. Кроме того, когда Великобритания выйдет из ЕС, британцам станет сложнее туда попасть.

Поэтому из поля зрения выпадает и большая часть Европы. Те государства, что остаются, включая Россию, либо гораздо беднее Великобритании, либо там проблемы с правами человека, либо им грозит «гражданская война, российское вмешательство или победа фашистов», пишет автор статьи.

На Ближнем Востоке и в Центральной Азии закрытые государства и проблемы с коррупцией. Китай и Индию журналист называет демократиями, но отмечает, что они не очень хорошо работают. Южная Корея и Япония — богатые страны, но не вполне благосклонны к иммиграции. Если брать Австралию и Новую Зеландию, то туда тоже сложно попасть.

Африканские страны сразу отпадают из-за повсеместной коррупции, нестабильности и нарушения прав человека. Канаду автор называет «Америкой без оружия», но в самой Америке сейчас Трамп, и этим всё сказано. Южная Америка и страны Карибского бассейна исторически склонны к нарушениям прав человека и к неграмотному руководству, а также к социальному неравенству.

Но при этом автор статьи пишет, что в состязании всё же есть один победитель — Уругвай. Прежде всего он отмечает, что это первая страна в мире, где полностью легализовали коноплю. Он называет эту страну относительно стабильной, процветающей и мирной. У Уругвая хорошая репутация в сфере прав человека, он ведёт сотрудничество с соседями, особенно в вопросах окружающей среды. Там бесплатное светское образование и полное равенство. Его высоко ценят за низкий уровень коррупции, свободу СМИ, а также за то, что для своего размера он отправляет очень много служащих в миссии ООН.

К тому же стать жителем Уругвая несложно. Так что всем, кто больше не может жить в Великобритании, журналист Independent советует сесть на первый самолёт до Монтевидео.