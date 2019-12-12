Radio Prague: решение об установке памятника власовцам в Праге посеяло раздор между Россией и Чехией

Россия возмущена намерением властей пражского района Ржепорые установить памятник солдатам Русской освободительной армии генерала Власова, сообщает Radio Prague. Как поясняет издание, члены Русской освободительной армии, ранее служившие нацистам, в мае 1945 года героически помогали жителям Праги освобождать город от вермахта. Это решение стало очередным яблоком разора в отношениях Москвы и Праги, подчёркивает радиостанция.

Память о Второй мировой войне стала новым яблоком раздора в отношениях России и Чехии, пишет Radio Prague. После полемики вокруг перемещения пражского памятника маршалу Коневу, которого в России считают героем, а в Чехии — символом советских репрессий, споры развернулись вокруг ещё одного, пока не воздвигнутого памятника. Как передаёт радиостанция, мэрия пражского района Ржепорые хочет установить памятник солдатам Русской освободительной армии генерала Власова.

Как поясняется в статье, существенная часть Праги, в частности, районы, расположенные на левом берегу реки Витавы, в мае 1945 года были освобождены не Красной армией, а РОА. Около 300 власовцев погибли, сражаясь бок о бок с членами подполья во время Пражского восстания. В районе Ржепорые располагался штаб армии Власова. К 75-летней годовщине освобождения города мэр района Павел Новотны намеревается обновить памятную табличку жертвам холокоста, а также установить в центре квартала памятник солдатам РОА. По его словам, власовцев в Праге воспринимают в положительном ключе — «гораздо более положительном, чем солдат Красной армии».

Тем временем в России, где члены армии Власова считаются военными преступниками, это решение вызвало волну негодования, отмечает радиостанция. Получив ноту протеста от российского посольства в Чехии, Новотны не преминул обратиться с письмом к Владимиру Путину.

По мнению историка и сотрудника Института изучения тоталитарных режимов Давида Свободы, полемика вокруг установки памятника выглядит искусственной и чрезмерно раздутой с целью отвлечения внимания от действительно важных вопросов, связанных с исторической памятью. Как заметил эксперт, монумент в честь солдат РОА установлен на Ольшанском кладбище, и до сих пор это никого не смущало.

В минувший вторник муниципальный совет района Ржепорые после оживлённых дебатов с участием местных жителей одобрил проект установки памятника солдатам армии Власова, который напомнит не только об их подвиге во время освобождения Праги, но и о «противоречивой» роли, которую это военное формирование играло во Второй мировой войне.

По убеждению историка Павла Жачека, судить об этой роли — задача специалистов по истории, а не политиков и журналистов. С этой целью он призывает Россию открыть военные архивы и дать возможность историкам разобраться в вопросе.