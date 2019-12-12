Обозреватель Forbes: «скучная» экономика России способна на ещё больший рост

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Меркель о саммите «нормандской четвёрки»: мы сдвинулись с мёртвой точки Süddeutsche Zeitung
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Guardian: WADA проявило единодушие в самом жёстком наказании России Guardian
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Глава Пентагона: сделка с талибами позволит США сосредоточиться на борьбе с Россией и Китаем Fox News
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Welt: европейские компании требуют отмены санкций между Россией и Европой Die Welt
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Обозреватель Daily Wire: «одержимый Россией» Голливуд готовится к выборам 2020 года Daily Wire
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CNN рассказал о возможной прослушке разговоров Трампа и его адвоката — Россия могла «кормить» их дезинформацией CNN
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Tages-Anzeiger: «в лучшем случае кибердержава» — французский политолог лишил Россию звания сверхдержавы Tages-Anzeiger
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El País: «беспрецедентный» для Мадрида подъём экоактивизма — на призыв Греты Тунберг откликнулись тысячи El País
INFOX.SG
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Непомнящий уверен, что российский футбол прибавляет в качестве
Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий высказал мнение, что качество современного клубного футбола в России, не падает, как утверждают многие, а наоборот — растёт.
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Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции следователю Александру Лаврову, который вёл в том числе дело режиссёра Кирилла Серебренникова. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Агент не знает, когда Кокорин сможет выйти на поле впервые после освобождения
Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, что, по его мнению, может помешать футболисту вернуться на поле.
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Дания отправит более 150 военнослужащих в Ормузский пролив
Властии Дании направят в Ормузский пролив фрегат с вертолётом на борту и до 155 военнослужащих.
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На Украине заявили о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
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Зеленский рассказал о «формуле будущего» Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский обозначил пять элементов «формулы будущего» для Украины: достижение мира, эффективные институты и прозрачные правила игры, инвестиции, новая инфраструктура и народовластие.
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В Одессе завершили поисковую операцию на месте сгоревшего колледжа
Заместитель мэра Одессы Андрей Котляр заявил о завершении поисковой операции на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
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Эксперт прокомментировал планы по снижению квоты на иностранную рабочую силу в России
Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по снижению квоты на иностранную рабочую силу в стране.
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Глава Ульяновской области рекомендовал сделать 31 декабря выходным
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рекомендовал сделать 31 декабря выходным днём.
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Черчесов рассказал, как выступления во Франции изменили Головина
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о влиянии на полузащитника Александра Головина его выступлений за «Монако» во французской Лиге 1.
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В Киргизии вину за массовые беспорядки в стране возложили на Атамбаева
Государственная комиссия по выяснению причин массовых волнений в стране 7—8 августа опубликовала заключение, в котором говорится, что действия экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева были главной причиной беспорядков в Чуйской области и столице республики.
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Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что жизнь и её развитие требуют всё нового и нового осмысления Конституции.
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Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении Акинфеева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева к выступлениям за национальную команду.
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Трамп считает нелепым признание Тунберг человеком года
Президент США Дональд Трамп раскритиковал присуждение шведской экоактивистке Грете Тунберг звания «Человек года» журналом Time, назвав это решение нелепым.
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Эксперт поддержала принятие закона о возврате курилок в аэропорты
Сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева прокомментировала в беседе с RT принятие Госдумой в третьем чтении закона, который возвращает курилки в здания аэропортов.
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Зеленский назвал национальную идею Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что национальная идея Украины заключается в объединении украинцев, чтобы «совершить невозможное».
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В ЦБ сообщили о росте международных резервов России
В Центробанке России сообщили о росте международных резервов страны.
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В Удмуртии найденный в запертой квартире ребёнок будет жить с тётей
Детский омбудсмен Удмуртии Ольга Авдеева сообщила, что у находившегося в квартире с мёртвой матерью ребёнка есть тётя, он будет жить с ней.
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Скобрев: WADA прививает ненависть к себе и России
Чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев высказал мнение, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) своей деятельностью прививает мировому сообществу ненависть и к самой организации, и к России.
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В Госдуму внесли проект об эксперименте с электронными документами
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о проведении с 1 апреля по 31 декабря 2020 года эксперимента по ведению отдельными работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с сотрудниками.
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Курс доллара опустился ниже 63 рублей
Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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ЕЦБ не стал менять базовую ставку
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.
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В Госдуме выступили с предложением принимать детей воспитателей в детские сады без очереди
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал о планах по внесению законопроекта, разрешающего воспитателям устраивать своих детей в дошкольные учреждения вне очереди.
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Скобрев о решении WADA: нельзя чесать всех спортсменов под одну гребёнку
Чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев высказал мнение о влиянии санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) на спортсменов.
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В Татарстане будут выдавать подарки малоимущим семьям с новорождёнными детьми
Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин подписал постановление о предоставлении семьям с новорождёнными подарочных комплектов, сообщает «Реальное время».
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СМИ: Штрафы для компаний за невыполнение предписаний надзорных органов могут вырасти
Штрафы для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов могут вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс. рублей, передаёт газета «Известия».
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Захарова оценила решение комитета сената США по санкциям против Турции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение комитета по международным делам сената США одобрить законопроект о введении санкций против Турции в связи с закупкой систем С-400.
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Комиссия атлетов WADA не будет добиваться ужесточения санкций против России
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) не планирует обращаться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с целью добиться ужесточения санкций против российского спорта.
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Опрос: 26% россиян считают, что их могут уволить
Специалисты сервиса HeadHunter в IV квартале 2019 года провели опрос среди россиян, результаты которого показали, что 26% респондентов опасаются скорого увольнения, сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования.
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Летевший в Екатеринбург самолёт совершил вынужденную посадку в Тюмени
В Тюмени совершил вынужденную посадку самолёт авиакомпании «ЮТэйр», совершавший рейс из Сургута в Екатеринбург.
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В Оренбурге открылась фотовыставка «Магия театра»
В Оренбургском областном драмтеатре имени М. Горького 11 декабря открылась фотовыставка «Магия театра», сообщает RIA56.
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Диетолог рассказала о пользе и вреде цитрусовых
Глава клиники похудения «Оригитея» Марият Мухина рассказала о полезных и вредных свойствах мандаринов и апельсинов, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
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Эксперты назвали популярные направления для поездок в Европу в декабре
Аналитики поисковика Туту.ру составили рейтинг самых популярных городов для поездок в Европу в декабре, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
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Росконтроль провёл исследование крабовых палочек
Специалисты Росконтроля проверили крабовые палочки марок, представленных на полках российских магазинов, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.
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Глава WADA считает, что ситуация с Россией «отравила» отношения в спорте
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди высказал мнение о негативном влиянии допинг-скандалов вокруг России на мировой спорт.
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Эксперт рассказал, как подготовить домашних животных к праздникам
Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал, как подготовить своих питомцев к новогодним праздникам. По его словам, Новый год — самое опасное время для домашних животных.
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Черноморский флот сообщил о проведении артиллерийских учений с беспилотниками
В отделе информационного обеспечения Черноморского флота рассказали о проведении артиллерийских учений с беспилотниками, сообщает «Крыминформ».
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Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной 2019 года
Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира 2019 года по версии журнала Forbes, сообщается на сайте издания.
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Пожарные сбили открытое пламя на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» локализован, открытого горения нет.
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НБУ ожидает решения МВФ по новому кредиту в I квартале 2020 года
Председатель Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что украинский регулятор ожидает решения Международного валютного фонда (МВФ) о подписании новой программы сотрудничества с Киевом в I квартале 2020 года.
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Следователи проверят обстоятельства смерти журналиста в Москве
В Москве организована доследственная проверка по факту смерти журналиста.
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В МВД назвали количество заявок на российское гражданство
Заместитель главы МВД России Игорь Зубов рассказал, сколько людей ежегодно подают заявления на российское гражданство.
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Ferrari первой из команд «Формулы-1» объявила дату презентации машины 2020 года
Итальянская команда «Формулы-1» Ferrari первой из команд чемпионата назвала дату презентации нового болида на сезон 2020 года.
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Глава МИД Франции заявил об угрозе России для НАТО
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что действия российской стороны представляют угрозу для стран НАТО.
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Силуанов рассказал об идее снижения порога беспошлинного ввоза товаров
Снижение порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС позволит выравнять условия конкуренции между российскими и зарубежными торговыми площадками, заявил министр финансов Антон Силуанов.
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Из России за границу сбежал обвиняемый в хищении 368 млн рублей
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что фигурант уголовного дела о хищении при проектировании подлодки 368 млн рублей Денис Пшеничный сбежал за границу.
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Непомнящий иронично отреагировал на слова Семака о вылете «Зенита» из ЛЧ
Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на слова наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака о том, что нет ничего страшного в вылете его команды из Лиги чемпионов.
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В соцсети «ВКонтакте» появился новый раздел «Воспоминания»
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый раздел «Воспоминания». Об этом сообщает пресс-служба организации.
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Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище
Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.
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Непомнящий о вылете «Зенита» и «Локомотива» из ЛЧ: мы не привыкли играть на три фронта
Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал вылет петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» из Лиги чемпионов.