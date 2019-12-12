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Обозреватель Forbes: «скучная» экономика России способна на ещё больший рост

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У российской экономики есть возможности для ещё большего роста, пишет обозреватель Forbes Кеннет Рапоза. Однако власти избрали консервативный, «прижимистый» подход к расходованию лишних бюджетных средств. И у Москвы есть на то свои причины, отмечает автор.
Обозреватель Forbes: «скучная» экономика России способна на ещё больший рост
Reuters
Экономика России может и дальше расти, но правительство слишком консервативно, пишет обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.
 
Российская экономика известна своей финансовой консервативностью. Это одна из тех особенностей, за которые её любят иностранные инвесторы. Тем не менее это прижимистый подход, который, среди прочего, мешает экономическому росту.
 
Из четырёх крупнейших развивающихся рынков у России самый медленно растущий. Некоторые называют его самым «скучным» развивающимся рынком, указывается в статье.
 
По мнению иностранных инвесторов, Москве нужно наращивать расходы, поскольку их увеличение может, среди прочего, даже удержать часть россиян, которые вознамерились покинуть свою родину.   
Профицит российского бюджета составляет 2 трлн рублей. Инвесторы хотели бы, чтобы Москва начала тратить часть этих средств. Однако Россия действует консервативно, и у неё на это есть свои причины.
 
Прежде всего, российская экономика известна своей нестабильностью, говорится в статье.
 
Помимо этого, Москва не забывает и том, что в период с 1989-го по 1998 год производство в стране упало на 45%, говорится в статье. А к 2000 году национальный ВВП составлял лишь 30—50% от советских показателей накануне распада СССР. В результате всего этого миллионы россиян покинули страну, увезя с собой деньги и таланты в сфере высоких технологий, напоминает обозреватель Forbes.
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Forbes США Северная Америка
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