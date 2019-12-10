Guardian: Китай откажется от иностранных комплектующих в компьютерах чиновников

Китайское правительство обнародовало приказ для госучреждений в течение трёх следующих лет избавиться от всего компьютерного оборудования иностранного производства, сообщает The Guardian. По мнению издания, таким образом Пекин хочет нанести удар по крупным американским IT-корпорациям, а также отомстить США за запрет на партнёрство с Huawei.
Власти Китая распорядились в течение трёх лет убрать всё компьютерное оборудование зарубежного производства из государственных учреждений, сообщает The Guardian.
По мнению издания, такие меры — удар по американским транснациональным компаниям вроде HP, Dell и Microsoft, а также ответ в рамках торговой войны на попытки Вашингтона ограничить использование китайских технологий.
Как напоминает газета, ранее администрация Дональда Трампа запретила американским предприятиям вести бизнес с китайским IT-гигантом Huawei. И в мае 2019 года компании Google, Intel и Qualcomm объявили о прекращении партнёрских отношений с Huawei.
По мнению The Guardian, отрезав Поднебесной доступ к новым западным технологиям, Вашингтон дал понять, что в течение следующей пары десятилетий реальное противостояние двух экономических сверхдержав будет строиться вокруг технологических достижений. Китай впервые обнародовал предписание, напрямую ограничивающее использование иностранного оборудования, однако оно вполне вписывается в более масштабную программу, в рамках которой страна пытается больше полагаться на отечественных производителей.
По оценкам СМИ, замене в КНР будут подлежать 20—30 млн единиц оборудования. Аналитики считают, что 30% техники будет заменено уже в 2020 году, 50% — в 2012-м и оставшиеся 20% — в 2022-м.
По большей части в госучреждениях Поднебесной стоят компьютеры китайской компании Lenovo, однако составляющие машин, включая различные микросхемы и жёсткие диски, нередко производятся в США. Впрочем, как ещё в мае заверил редактор газеты Global Times Ху Сицзнинь, Huawei в течение нескольких лет готовилась к возможному конфликту с США, так что производство собственных чипов для Китая уже не за горами.
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