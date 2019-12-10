Меркель о саммите «нормандской четвёрки»: мы сдвинулись с мёртвой точки

Канцлер ФРГ Ангела Меркель позитивно отозвалась об итогах саммита «нормандской четвёрки» в Париже, заявив, что сторонам удалось «сдвинуться с мёртвой точки», пишет Süddeutsche Zeitung. Издание отмечает, что на саммите было согласовано прекращение огня на Донбассе до конца года и обмен по формуле «всех на всех». Кроме того, лидеры «нормандской четвёрки» договорились о новой встрече, которая состоится через 4 месяца.
В ходе своей первой личной встречи президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский сошлись на том, чтобы «принять все необходимые меры» для того, чтобы к концу года достигнуть «полного наступления прекращения огня», на восточной Украинепишет Süddeutsche Zeitung. Кроме того, стороны согласовали обмен по формуле «всех на всех», который также должен состояться до конца 2019 года. Издание напоминает, что Зеленский и Путин были приглашены на встречу Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, выступившими в качестве посредников.
По окончанию встречи «нормандской четвёрки» было принято итоговое коммюнике, отмечает издание: одним из важных его пунктов стало положение о разминировании, которое должно быть осуществлено к марту 2020 года. Также лидеры «нормандской четвёрки» договорились о том, чтобы провести ещё одну встречу через 4 месяца.
«Сегодня мы сдвинулись с мёртвой точки», — приводит Süddeutsche Zeitung слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сказанные в завершение встречи. Владимир Путин также остался доволен итогами переговоров, отмечает издание. Впрочем, согласно украинским источникам, настоящего прорыва не случилось. Разногласия сохраняются в вопросе о передаче Украине контроля над её восточной границей, а также в вопросе договора о поставках газа.
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