Euronews: тысячи людей собрались на острове Оаху в годовщину атаки на Пёрл-Харбор

03:00 Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционный режим, аналогичный американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

03:00 В Генпрокуратуре наградили лауреатов международного конкурса социальной антикоррупционной рекламы В Генпрокуратуре наградили лауреатов международного молодёжного конкурса социальной рекламы «Вместе против коррупции!».

03:00 Шипулин назвал решение WADA огромным ударом по российскому спорту Бывший российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что для него не стало неожиданным решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

03:00 Родченков: ложь и фальсификации наказаны в полной мере Бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков признался, что давно ждал введения санкций против российского спорта.

03:00 Путин и Зеленский обменялись рукопожатиями Российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский перед началом переговоров в нормандском формате обменялись рукопожатиями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

03:00 Суд признал виновным участника акции 27 июля Малышевского Тверской районный суд Москвы признал участника незаконной акции 27 июля в столице Эдуарда Малышевского виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

03:00 IIHF намерена провести ЧМ по хоккею в России, несмотря на санкции WADA Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что перенести международные хоккейные турниры невозможно, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

03:00 Глава ОКР: итоги заседания исполкома WADA были предсказуемы Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта было предсказуемым.

03:00 В Париже начались переговоры лидеров «нормандской четвёрки» В Елисейском дворце в Париже начались переговоры президентов России, Украины, Франции, а также канцлера Германии в рамках встречи в нормандском формате.

03:00 Минфин России прокомментировал суд о непогашенных Киевом евробондах Министерство финансов России сообщило, что сумма требований Москвы к Киеву по делу о долге, слушания которого начались 9 декабря в Верховном суде Великобритании, составляет около $4,5 млрд.

03:00 Поздняков: ОКР должен формировать список спортсменов, которые поедут на Олимпиаду Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация должна формировать список спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

03:00 США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу Американские власти в 2019 году отказали во въезде на территорию США почти каждому второму украинскому гражданину, обращавшемуся в дипломатические учреждения за гостевой визой.

03:00 Тихонов: я на стороне WADA, политического заказа здесь нет Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов положительно оценил решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований на четыре года.

03:00 Глава ОКР назвал чрезмерными санкции WADA в отношении России Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

03:00 Канделаки прокомментировала решение WADA в отношении России Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о решении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

03:00 SCMP: у колледжа в Гонконге нашли два взрывных устройства с гвоздями Полицейские специалисты в Гонконге обезвредили два самодельных взрывных устройства около колледжа на улице Куинс-Роуд-Ист в районе Ванчай, сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники в полиции.

03:00 В UKAD приветствовали санкции против российского спорта Британское антидопинговое агентство (UKAD) выразило удовлетворение решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от крупных международных соревнований на четыре года.

03:00 Прокуратура проверит видео с матом мэра Липецка Прокуратура Липецкой области организовала проверку в связи с появлением в сети видео с нецензурными выражениями со стороны мэра Липецка Евгении Уваркиной.

03:00 Чакветадзе о решении WADA: это провал Двукратная обладательница Кубка федерации по теннису в составе сборной России Анна Чакветадзе высказала своё мнение по поводу санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

03:00 Колобков считает, что не должен оправдываться после санкций WADA Министр спорта России Павел Колобков высказался по поводу мнения, что наказывать за ситуацию с допингом должны чиновников, а не нарушивших антидопинговые правила спортсменов или тренеров.

03:00 Путин и Макрон проводят переговоры в Париже Российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон проводят переговоры в Париже.

03:00 Умер экс-глава ФРС США Пол Волкер В Нью-Йорке на 93-м году жизни скончался бывший председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Пол Волкер. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на его дочь.

03:00 Суд оставил под арестом экс-главу Серпуховского района Мосгорсуд оставил в СИЗО до 13 марта 2020 года бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.

03:00 Колобков: непонятно, почему база Родченкова берётся за основу в расследовании WADA Министр спорта Павел Колобков ответил на вопрос, кем были внесены изменения в базу данных московской антидопинговой лаборатории.

03:00 В московском кинотеатре «Октябрь» покажут шедевры мирового кино В кинотеатре «Октябрь» с 9 декабря стартовала программа «Шедевры мирового кинематографа», в рамках которой запланированы специальные показы советской и мировой киноклассики разных лет.

03:00 Врач рассказала о вреде некоторых продуктов за новогодним столом Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, какие продукты за новогодним столом могут нанести вред здоровью.

03:00 В Совфеде прокомментировали встречу лидеров стран «нормандской четвёрки» Сенатор Совета Федерации от Крыма, член комитета по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных итогах встречи лидеров стран «нормандской четвёрки».

03:00 Губерниев прокомментировал решение WADA в отношении России Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.

03:00 В Нижневартовске эвакуировали школу из-за сообщения о взрывном устройстве В Нижневартовске эвакуировали школу после получения сообщения о взрывном устройстве, передаёт URA.RU.

03:00 Путин поручил провести заседание оргкомитета «Победа» 11 декабря Российский президент Владимир Путин поручил провести 11 декабря заседание организационного комитета «Победа», оно пройдёт в Кремле. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

03:00 В Алеппо начали строить десять жилых домов для беженцев В сирийской провинции Алеппо начали строить десять жилых домов. Они расположены в районе Ханано и предназначены для размещения тех, чьи дома были повреждены или разрушены в ходе военных действий, передаёт ФАН.

03:00 США временно перебросят в Европу 20 тысяч военных США в феврале — апреле 2020 года временно перебросят в Европу 20 тыс. военных, которые будут участвовать в учениях вместе с европейскими странами.

03:00 Министр спорта: не стал бы сравнивать данную ситуацию с санкциями перед ОИ-2018 Министр спорта Павел Колобков заявил, что не хотел бы сравнивать недавнее решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России с ситуацией перед Олимпиадой 2018 года в Пхёнчхане, когда российским спортсменам позволили участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе.

03:00 В Москве оценили рост поступлений в бюджет от патентной системы налогообложения Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о росте поступлений в городскую казну от патентной системы налогообложения.

03:00 В ПФР назвали основание для приостановки пенсионных выплат В Пенсионном фонде России рассказали, в каком случае могут быть приостановлены пенсионные выплаты пожилым гражданам страны. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ ведомства.

03:00 Колобков убеждён, что говорить о санкциях против России преждевременно Министр спорта России Павел Колобков считает, что говорить о санкциях в отношении российского спорта пока рано.

03:00 Колобков считает, что у России достаточно аргументов для апелляции в CAS Министр спорта Павел Колобков выразил мнение, что у российского спорта достаточно аргументов для подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

03:00 Расчёты комплекса «Искандер» подняли по тревоге на учениях под Астраханью В Астраханской области в рамках тактико-специальных учений подняты по тревоге расчёты ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

03:00 Ректор оценила присвоение Технологическому университету в Королёве имени космонавта Леонова Ректор Технологического университета подмосковного города Королёва Татьяна Старцева в беседе с телеканалом «360» прокомментировала присвоение учебному заведению имени космонавта Алексея Леонова.

03:00 Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус» Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус». В категории «Лучшая драма» представлены фильмы «Джокер» Тодда Филлипса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «1917» Сэма Мендеса, «Брачная история» Ноа Баумбака и «Два папы» Фернандо Феррейры Мейреллеса.

03:00 Катер «Комета» могут запустить по маршруту Феодосия — Ялта в 2020 году Катер «Комета» намерены запустить по маршруту Феодосия — Ялта летом 2020 года, сообщает РИА Новости Крым.

03:00 Колобков отказался отвечать Ганусу по поводу смены руководства в российском спорте Министр спорта России Павел Колобков отказался отвечать генеральному директору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрию Ганусу, который выразил уверенность, что спортивные руководители, занимавшиеся выводом отечественного спорта из кризиса, не справились со своей задачей.

03:00 Медведев раскритиковал ход реконструкции очистных сооружений Байкала Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам подверг критике ход работ по реконструкции очистных сооружений Байкала в Бурятии.

03:00 В WADA рассказали о 145 российских спортсменах с изменёнными пробами Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор рассказал о 145 российских спортсменах, чьи данные проб в московской антидопинговой лаборатории подверглись изменению.

03:00 УЕФА: на Евро-2020 запрет WADA не распространяется Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказался по поводу решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года.

03:00 В Париже началась встреча Путина и Меркель В Париже началась встреча российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

03:00 МВД проверяет данные об обстреле машины рэперов в Липецке Полиция в Липецкой области организовала проверку по заявлению рэперов HammAli & Navai о том, что их машина, предположительно, была обстреляна в Липецком районе.

03:00 Эксперт оценил возможный запрет на взыскание долгов с пенсий россиян Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможный запрет на взыскание долгов с пенсий россиян.

03:00 Эксперт прокомментировал сообщения о возможном дефиците пилотов в России Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава в беседе с НСН рассказал о причинах возможного дефицита пилотов в российской гражданской авиации.