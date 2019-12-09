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Euronews: тысячи людей собрались на острове Оаху в годовщину атаки на Пёрл-Харбор
В памятной церемонии на гавайском острове Оаху приняли участие более двух тысяч человек, почтивших минутой молчания годовщину внезапной японской атаки на главную базу Тихоокеанского флота США в Пёрл-Харборе. Тогда было уничтожено два десятка кораблей и убито 2390 американских военнослужащих, после чего США вступили во Вторую мировую войну, напоминает Euronews.

78 лет назад Япония нанесла внезапный удар по главной базе Тихоокеанского флота США в Пёрл-Харборе. Более двух тысяч человек приняли участие в памятной церемонии на гавайском острове Оаху. Среди них — ветераны-моряки.

Минута молчания была объявлена в 7:55 утра — в то самое время, когда 7 декабря 1941 года японская авиация сбросила первую бомбу. Всего она уничтожила 20 кораблей разных классов, погибли 2390 американских военнослужащих. На следующий день Соединённые Штаты вступили во Вторую мировую войну.

2 сентября 1945 года Япония подписала акт о капитуляции. За несколько недель до того США сбросили на Хиросиму и Нагасаки ядерные бомбы. В результате авиаударов и от их последствий погибли около четверти миллиона человек.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2019 года.

 

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Euronews Франция Европа
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бомбардировщик взрыв война Вторая мировая война годовщина США Тихий океан ядерное оружие Япония
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