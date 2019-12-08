Der Standard: спустя четверть века после «победы Запада» демократия в Европе вновь в опасности

Демократии и системе правого государства в Европе угрожает реальная опасность, пишет Der Standard. Спустя четверть века после «победы Запада» на европейские страны вновь оказывается «чудовищное давление», утверждает австрийское издание.

Демократии и системе правого государства в Европе угрожает реальная опасность, пишет австрийская газета Der Standard.

«Спустя четверть века после «победы Запада» на его модель оказывается чудовищное давление извне и, что ещё опаснее, изнутри. Россия Владимира Путина довела до совершенства искусство дестабилизации. Путинские армии троллей поспособствовали победе Дональда Трампа и брекситу. Сам же он неустанно работает над дестабилизацией ЕС. Роль полезных идиотов при этом играют европейские ультраправые», — утверждает автор статьи Ханс Раушер.

Всё это не было бы столь тревожным, если бы в Соединённых Штатах «по-прежнему имелся сильный противовес», подчёркивает журналист Der Standard.

Об этом, однако, и речи идти не может, ведь глава Белого дома якобы «подрывает не только деятельность НАТО и Всемирной торговой организации, но и в первую очередь демократическую структуру США», поясняет Раушер.

Усугубляет сложившуюся ситуацию и наличие в Европейском союзе «центробежных сил», продолжает автор статьи.

«Брексит стал тяжёлым ударом. Кроме того, существует угроза, что в Германии и Франции образуется лидерский вакуум. В Восточной Европе авторитаристы уже перешли в наступление. Из-за столетней религиозной войны в мусульманско-арабском регионе и климатического кризиса в Африке Европа столкнулась с миграционным давлением. Снизить его хотя бы на время удастся только в том случае, если заключить договор с таким недобросовестным автократом, как Реджеп Тайип Эрдоган», — перечисляет журналист австрийского издания.