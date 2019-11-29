Newsweek: Джон Салливан — ещё не посол США в Москве, а уже вселил в русских надежду

Джона Салливана ещё не утвердили на должность посла США в Москве, а в России уже надеются на то, что ему удастся наладить испортившиеся российско-американские отношения, пишет Newsweek. «То, что мы от него слышим, позволяет сохранять в этом плане надежду», — заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

Заместителя госсекретаря США Джона Салливана ещё окончательно не утвердили на должность посла Соединённых Штатов в Москве, а Россия уже надеется на то, что ему удастся наладить испортившиеся российско-американские отношения, пишет Newsweek.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, сообщает американское издание.

В частности, уточняет автор статьи Дэвид Бреннан, высокопоставленный российский дипломат не скрывает надежды, что Салливан «будет работать на выправление отношений, которые находятся в удручающем состоянии».

«То, что мы от него слышим, позволяет сохранять в этом плане надежду, хотя общая обстановка в Вашингтоне, конечно, не способствует, я бы сказал, нормальному дипломатическому общению, как это было принято на протяжении десятилетий», — отметил заместитель министра иностранных дел России.

Кроме того, продолжает журналист Newsweek, Рябков дал понять, что в России верят в то, что Джон Салливан — опытный дипломат и «глубоко осознаёт всё, что связано с нынешним кризисным состоянием российско-американских отношений».

Испортились же отношения между Белым домом и Кремлём в первую очередь из-за «агрессивной внешней политики России и вмешательства Москвы в президентские выборы в США 2016 года», утверждает автор статьи Дэвид Бреннан.