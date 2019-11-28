Les Echos: успех дороги M11 вдохновил французов на новые проекты в России

Автодорога между Москвой и Санкт-Петербургом, которую строили 10 лет, может стать не единственным совместным проектом с французской компанией Vinci. Как отмечает Les Echos, иностранные партнёры готовы к реализации новых планов, если им позволит международная ситуация.

Владимир Путин присутствовал на открытии новой платной автодороги между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет Les Echos. Как отмечает автор статьи, эту трассу длиной 700 км строили десять лет.

Российский президент отметил, что это исторический момент. Трасса M11 позволяет проехать между двумя крупнейшими российскими городами за пять с половиной часов вместо прежних десяти. Строила эту дорогу Россия совместно с французской компанией Vinci, и Путин отметил, что им удалось сформировать единую команду и что их совместная работа только началась.

Французская компания работает в России по концессии, отмечает издание. На разных участках ему помогали в строительстве местные партнёры. «Эта автодорога — это результат долгосрочного партнёрства между Россией и Францией», — заявил в разговоре с Les Echos автор проекта вице-президент совета администрации Vinci Ив-Тибо де Сильги. Он также присутствовал на открытии дороги вместе с Путиным и региональными губернаторами.

Компания Vinci вложила в этот проект €113 млн. Всего он обошёлся в €6,5 млрд, и на 80% его финансировало российское государство. Автор статьи отмечает, что строительство велось не без проблем: например, изначально её планировали закончить до чемпионата мира по футболу 2018 года.

Что же касается выгоды от эксплуатации дороги для Vinci, то отрезок, ближайший к Москве, считается самым рискованным. Концессия у этой компании рассчитана до 2040-2041 года.

С технической точки зрения, эта схема похожа на то, как работают во всём мире, но в России такое происходит впервые. В Vinci отмечают, что работать в России непросто. По словам французов, нужно было управляться с большими суммами в рублях, административными особенностями и необходимостью обеспечить дорожную безопасность. К тому же, дополнительную сложность представляют климатические особенности страны: асфальт должен выдерживать температуру от -40 °С до +35 °С, а укладывать его можно было лишь шесть месяцев в году.

У Кремля есть большая программа, которая предусматривает инвестиции на $100 млрд до 2024 года, предназначенные на то, чтобы устранить недостатки автодорожной сети. Пока она далека от европейских стандартов и от китайских темпов строительства. И представители компании Vinci отмечают, что готовы и дальше участвовать в подобных проектах, но с оговоркой: «если позволит международный контекст», пишет Les Echos.