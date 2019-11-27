1+1: украинская железная дорога отменила тендер на закупку угля из России

Украинская компания «Укрзализныця» отменила тендер на закупку российского угля через компанию-посредника. Как сообщает «1+1», ранее в СМИ появилась информация, что филиал компании по результатам тендеров хотел заключить пять соглашений о поставке угля с компанией «Раксел», которая через ещё одну венгерскую компанию планировала поставлять уголь из России.

Компания «Укрзализныця» отменила тендер на закупку российского угля через компанию-посредника. Как передаёт «1+1», об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Тендер отменён. Будет проведено служебное расследование, по подготовке тендерной процедуры. Я благодарен представителям СМИ за привлечение внимания к этой закупке», — отметил председатель правления компании Евгений Кравцов.

Отмечается, что пока никаких договоров на поставку не заключено. Информацию об отмене тендера обещают вскоре внести на веб-портал государственных закупок.

До этого СМИ сообщали, что филиал компании по результатам тендеров хотел заключить пять соглашений о поставке угля на сумму 12,49 млн гривен с компанией «Раксел», которая через ещё одну венгерскую компанию планировала поставлять уголь из России.