1+1: украинская железная дорога отменила тендер на закупку угля из России
Компания «Укрзализныця» отменила тендер на закупку российского угля через компанию-посредника. Как передаёт «1+1», об этом сообщили в пресс-службе компании.
Компания «Укрзализныця» отменила тендер на закупку российского угля через компанию-посредника. Как передаёт «1+1», об этом сообщили в пресс-службе компании.
Официальный представитель российского предпринимателя Олега Дерипаски опроверг информацию о том, что бизнесмена лишили кипрского гражданства, передаёт ТАСС.
Росстандарт по итогам проверок в 2019 году создал карту качества топлива на российских АЗС. Отмечается, что агентство выявило более 20% нарушений в 18 регионах России.
Псковский городской суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом на врача в здании детской областной больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления перед слушателями Дипломатической академии МИД Киргизии призвал Запад отказаться от «имперских замашек», в том числе в вопросе санкций в отношении российской стороны.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение, что возможные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России не помешают биатлонистам выступать под своим национальным флагом.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за оскорбительные выкрики фанатов в адрес Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
Президент Сирии Башар Асад назвал шуткой благодарность американского лидера Дональда Трампа сирийским властям за помощь в ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш стал обладателем престижной футбольной премии Golden Boy, которая вручается лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года.
Российский президент Владимир Путин объявил, что, согласно результатам общественного голосования, новая платная скоростная трасса М11 Москва — Санкт-Петербург будет называться «Нева».
Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму от 6,2 млн гривен опубликован в газете Верховной рады «Голос Украины».
Российская сторона предложила Соединённым Штатам продлить Договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) на пять лет. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от матча со швейцарским «Базелем» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин в беседе с газетой «Известия» рассказал, что запуск платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург позволит снизить смертность в ДТП.
Организаторы легкоатлетического турнира в Глазго исключили трёхкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту россиянку Марию Ласицкене из числа участниц соревнований.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с ФАН прокомментировал переговоры по транзиту газа через Украину.
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости.
В Минске проходят переговоры контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о значении открытия трассы М11 Москва — Санкт-Петербург для развития российской экономики.
В «Роскосмосе» сообщили, что на американском сегменте Международной космической станции починили туалет, вышедший из строя в ночь на 27 ноября.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погодных условиях в Москве в выходные.
Президент России Владимир Путин приехал проститься с президентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмилой Вербицкой, передаёт РИА Новости.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев направили поздравительные телеграммы актрисе театра и кино Галине Польских по случаю её 80-летия.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил восьмиклассника из Дегтярска Дмитрия Апресова медалью «Доблесть и отвага» за спасение малолетней девочки из воды, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд отреагировала на позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу возможных санкций в отношении России.
Форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн включён в число номинантов на попадание в символическую команду десятилетия баскетбольной Евролиги.
Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановый полёт длительностью десять часов над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей.
Министр спорта России Павел Колобков рассказал, что у министерства есть некоторые варианты реакций на возможные решения предстоящего исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал полной победой решение суда Швеции, который согласился с решением Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».
Сотрудники российских спецслужб совместно с МВД пресекли деятельность преступной группировки, которая причастна к контрабанде пороха в Россию из других стран.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек в одном из жилых домов в городе Ужуре Красноярского края, говорится в сообщении СУ СК по региону.
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что международные спортивные федерации заинтересованы в сохранении отношений с Россией
Шведский суд округа Свеа отклонил апелляцию «Газпрома» на решение арбитража в споре с украинским «Нафтогазом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное решение суда.
Руководитель аппарата уполномоченного России при ЕСПЧ Андрей Фёдоров сообщил, что Москва не будет обжаловать решение Страсбургского суда, присудившего родственникам аудитора Сергея Магнитского €34 тыс.
Премьер-министр Албании Эди Рама объявил режим ЧС в городах Тирана и Дуррес и отменил торжества по случаю Дня национального флага.
Газовое соглашение между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Министр спорта России Павел Колобков провёл рабочую встречу с руководителями российских спортивных федераций.
Глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить обеспечение пациентов с муковисцидозом необходимыми лекарствами. Об этом информирует пресс-служба министерства.
Шведский нападающий Златан Ибрагимович стал совладельцем футбольного клуба «Хаммарбю» из Стокгольма.
Российский президент Владимир Путин пока не планирует принимать участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2020 года.
Российская премьер-лига (РПЛ) подвела итоги голосования за статус лучшего футболиста ноября.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предложения России по заключению соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» переданы украинской стороне, но «времени мало».
На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию NASA переговоров экипажа с наземными специалистами.
Новоизбранный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, который вступит в должность 1 января 2020 года, высказал мнение о возможных санкциях в отношении России.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказал мнение, что в свете сложившейся ситуации Россия не вправе удерживать спортсменов от выступлений за другие страны.
Чёрные ящики двух потерпевших крушение в результате столкновения в Мали французских военных вертолётов обнаружены, сообщает официальный представитель штаба Вооружённых сил Франции Фредерик Барбри.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря в прямом эфире на телевидении подведёт итоги работы правительства, а также расскажет об основных задачах кабмина. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В актовом зале здания Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского университета началась траурная церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой, сообщает ФАН.
Вопрос с лишением российского предпринимателя Олега Дерипаски кипрского гражданства не имеет отношения к Кремлю, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.