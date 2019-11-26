112: в украинском Генштабе оценили риск военной агрессии со стороны России

Глава Генерального штаба вооружённых сил Украины Руслан Хомчак заявил, что угроза военной агрессии со стороны России не является первоочередной, однако она есть в перечне крайних вариантов. Как передаёт «112 Украина», Хомчак также добавил, что Украина сталкивается со множеством угроз и не все они относятся к военной сфере.
Начальник Генерального штаба вооружённых сил Украины Руслан Хомчак заявил, что угроза военной агрессии со стороны России не является первоочередной. Как сообщает «112 Украина», по его словам, военная агрессия со стороны России не относится к числу первых угроз, но есть в перечне «крайних вариантов».
«По моему убеждению и исходя из того, что анализирует Генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России не среди первых угроз, но есть в перечне крайних вариантов, хотя и наиболее отдалённых», — заявил Хомчак.
Также он отметил, что перед Украиной стоит много угроз и не все они относятся к военной сфере.
Как напоминает канал, ранее Хомчак заявлял, что Крым нужен России вовсе не как место для отдыха, а как российская база, которая должна устрашать всю Европу и Северную Африку и дать Москве возможность господствовать в Средиземном море.
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